jueves 19 de febrero de 2026
    • Ramallo: cuestionan la licitación del control de tránsito pesado por falta de transparencia

    La concejal de Ramallo Cecilia Gianmaria advirtió que el pliego aprobado carece de precisiones técnicas y financieras.

    19 de febrero de 2026 - 10:13
    La concejal Cecilia Gianmaria expresó duras críticas al proceso de licitación para el control del tránsito pesado en el partido de Ramallo, al considerar que el expediente aprobado carece de información técnica, financiera y operativa fundamental, y que además establece un esquema de recaudación que perjudica a las finanzas municipales.

    La concejal del partido Hechos, Cecilia Gianmaria, cuestionó la licitación del sistema de control de tránsito pesado en Ramallo y alertó sobre irregularidades en el expediente aprobado. Según señaló, el proyecto presenta falta de información clave sobre obras, mantenimiento y mecanismos de control económico, lo que podría generar perjuicios para las finanzas municipales.

    El Norte

    La concejal del partido Hechos, Cecilia Gianmaria, cuestionó la licitación del sistema de control de tránsito pesado en Ramallo y alertó sobre irregularidades en el expediente aprobado. Según señaló, el proyecto presenta falta de información clave sobre obras, mantenimiento y mecanismos de control económico, lo que podría generar perjuicios para las finanzas municipales.

    Falta de precisiones técnicas en el pliego aprobado

    Durante una entrevista, la edil del bloque Hechos sostuvo que la documentación licitatoria no especifica con claridad qué obras se ejecutarán ni cómo se desarrollará el mantenimiento de la infraestructura vial. Según explicó, el expediente presenta definiciones generales sin detallar plazos, métodos de trabajo ni responsabilidades concretas.

    Uno de los puntos más cuestionados es la ausencia de un cronograma de mantenimiento. Gianmaria advirtió que no se establece si el bacheo será estructural o superficial ni cómo se intervendrá en banquinas y sectores críticos, aspectos fundamentales para una traza con alto tránsito pesado. “Si no está escrito en el contrato, después no se le puede exigir nada a la empresa”, afirmó.

    Dudas sobre el esquema económico y la recaudación en Ramallo

    La concejal también puso el foco en el modelo financiero de la concesión. De acuerdo con el expediente, la empresa adjudicataria proyecta una inversión cercana a los 7.300 millones de pesos destinada a la instalación de balanzas, pórticos, accesos, sanitarios y oficinas.

    Sin embargo, remarcó que no existe un estudio económico que permita conocer cómo se recuperará esa inversión ni cuál sería el volumen estimado de recaudación durante los 20 años previstos de concesión. Según indicó, el Municipio solo recibiría el 50% de lo recaudado, mientras que el resto quedaría en manos de la firma privada.

    Además, cuestionó la falta de mecanismos claros de auditoría. “Todo indica que funcionará mediante declaraciones juradas del concesionario, sin controles precisos sobre lo efectivamente cobrado”, señaló.

    Impacto local y pedido de mayor transparencia

    Otro aspecto señalado por la edil fue la ausencia de cláusulas que prioricen la contratación de mano de obra y proveedores locales, lo que —según sostuvo— limita el impacto positivo del proyecto en la economía del distrito.

    También expresó preocupación por el destino de las obras una vez finalizada la concesión, al considerar que no se establecen garantías claras sobre qué infraestructura quedará para el Municipio ni en qué condiciones será entregada.

    Por estos motivos, el bloque Hechos decidió abstenerse durante la votación y solicitó un nuevo llamado a licitación con mayores niveles de transparencia, competencia y controles. “No estamos en contra del control del tránsito pesado, sino de hacerlo sin reglas claras y sin defender los intereses de los vecinos”, concluyó Gianmaria.

