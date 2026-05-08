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    • Ramallo: Vecinos de La Isoca denunciaron abandono, detonaciones y creciente inseguridad

    En Ramallo habitantes de Defensores de Victoria reclamaron medidas urgentes por violencia, asentamientos precarios y falta de respuestas municipales.

    8 de mayo de 2026 - 09:30
    La preocupación y el malestar crecieron en el barrio Defensores de Victoria, conocido como La Isoca, luego de una nueva noche marcada por detonaciones, operativo policial y tensión entre los vecinos.

    La preocupación y el malestar crecieron en el barrio Defensores de Victoria, conocido como La Isoca, luego de una nueva noche marcada por detonaciones, operativo policial y tensión entre los vecinos.

    El Norte

    La tensión volvió a crecer en el barrio Defensores de Victoria, conocido como La Isoca, luego de una noche marcada por detonaciones y un operativo policial en inmediaciones del humedal. Los vecinos de la ciudad de Ramallo denunciaron abandono estatal, inseguridad creciente y la falta de soluciones concretas a problemas que, aseguran, llevan años acumulándose.

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    Reclamo vecinal por inseguridad y detonaciones en La Isoca

    La preocupación de los frentistas se intensificó tras el episodio ocurrido durante la noche del martes, cerca de las 23:50, cuando varios habitantes aseguraron haber escuchado entre cinco y diez detonaciones en la zona cercana al humedal. Minutos después, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en el sector, aunque los vecinos sostienen que este tipo de intervenciones se repiten sin resultados duraderos.

    A través de un comunicado público dirigido al intendente municipal y a distintas áreas del Municipio de Ramallo, los habitantes del barrio expresaron su malestar por la falta de respuestas concretas frente a una situación que calificaron como “insostenible”.

    “Las reuniones quedaron solo en promesas”, manifestaron vecinos del sector, quienes recordaron encuentros previos con funcionarios municipales y autoridades del área de Seguridad donde expusieron distintos problemas relacionados con delitos, circulación sospechosa y violencia.

    Asentamientos precarios y reclamos por falta de intervención municipal

    Otro de los ejes centrales del reclamo apunta a los asentamientos precarios ubicados en cercanías del humedal. Según denunciaron los frentistas, muchas familias viven sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, cloacas y condiciones sanitarias mínimas.

    Los vecinos sostienen que la ausencia de políticas públicas sostenidas agravó el deterioro social y urbano del barrio. En ese sentido, reclamaron mayor presencia del Estado a través de programas de vivienda, asistencia social y controles permanentes.

    Además, cuestionaron que las intervenciones oficiales solo aparecen después de episodios conflictivos y no mediante acciones preventivas que permitan evitar nuevos hechos de inseguridad.

    “No queremos esperar a que ocurra una tragedia para que alguien tome decisiones”, señalaron algunos habitantes consultados.

    Preocupación por perros abandonados y falta de controles en Ramallo

    Entre los problemas denunciados también aparece la presencia de una jauría de más de veinte perros abandonados en la zona del Paseo de los Olivos y el humedal. Los vecinos advirtieron que los animales ya protagonizaron ataques a mascotas e incluso la muerte de una potranca.

    La situación genera temor entre quienes circulan diariamente por el lugar, especialmente niños y personas mayores. Por ese motivo, solicitaron la intervención urgente de las áreas de Bromatología y Zoonosis.

    También pidieron reforzar la presencia policial en el barrio y avanzar con medidas integrales que permitan recuperar la tranquilidad en uno de los sectores más postergados de Ramallo.

    Mientras tanto, el malestar vecinal continúa creciendo y los reclamos se multiplican ante una problemática que, aseguran, ya no puede seguir siendo ignorada.

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