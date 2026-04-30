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    • Ramallo: piden restituir el Plan MESA por su impacto en familias vulnerables

    El bloque Hechos presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Ramallo para exigir a la Provincia la continuidad del programa alimentario.

    30 de abril de 2026 - 09:08
    El bloque Hechos presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo un proyecto de resolución que solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la restitución y continuidad del programa alimentario Plan MESA, ante su suspensión o interrupción en el territorio.

    El bloque Hechos presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo un proyecto de resolución que solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la restitución y continuidad del programa alimentario Plan MESA, ante su suspensión o interrupción en el territorio.

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    El bloque Hechos presentó en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Ramallo un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno bonaerense la restitución del Plan MESA, tras su interrupción en el distrito. La iniciativa advierte sobre el impacto directo en familias vulnerables y reclama medidas urgentes.

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    Reclamo por la continuidad del Plan MESA

    La propuesta legislativa busca que la Provincia de Buenos Aires restablezca el funcionamiento del programa alimentario, creado formalmente en abril de 2022, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos a familias en situación de vulnerabilidad. Según se detalla en el proyecto, el Plan MESA funciona como un complemento de las políticas alimentarias escolares y comunitarias, con especial incidencia en niños, niñas y adolescentes.

    Alerta por el impacto social y sanitario

    En los fundamentos, los concejales remarcan que la suspensión del programa genera un deterioro inmediato en la seguridad alimentaria. Además, advierten que distintos indicadores sanitarios vinculan la malnutrición con el aumento de enfermedades, dificultades en el desarrollo infantil y una mayor presión sobre el sistema de salud.

    Pedido formal y contexto local

    El proyecto solicita a las autoridades provinciales la restitución urgente del Plan MESA y su normal funcionamiento en el Partido de Ramallo. También exige informes sobre los motivos de la interrupción y las medidas previstas para garantizar la cobertura alimentaria. En un contexto social complejo, el debate sobre la continuidad de programas de asistencia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda local.

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