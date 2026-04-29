Ramallo: trabajadores municipales denuncian atraso salarial y piden paritarias

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) formalizó un nuevo pedido de convocatoria a la mesa paritaria y expresó fuertes críticas al Departamento Ejecutivo por la falta de definiciones salariales y la demora en avanzar con una propuesta concreta.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) volvió a encender la alerta por la situación salarial del sector y reclamó una urgente convocatoria a paritarias, tras denunciar que el poder adquisitivo de los empleados cayó cerca de un 20% desde el inicio de la actual gestión municipal.

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Desde el STMR señalaron que la reunión correspondiente al mes de abril ya había sido acordada mediante acta, pero hasta el momento no fue convocada por el Departamento Ejecutivo. Esta situación generó fuerte malestar entre los trabajadores, que cuestionan la falta de definiciones y la dilación en la negociación salarial.

“Parece que siempre esperan para jugar con la necesidad y los tiempos de liquidación de sueldos”, expresaron desde el gremio, marcando su preocupación por la falta de avances concretos.

El reclamo sindical se respalda en un informe técnico que analiza la evolución del módulo salarial en relación con la inflación. Según el documento, desde diciembre de 2022 —cuando el módulo se ubicaba en $141,97— se produjo un marcado deterioro frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El informe detalla que en noviembre de 2023 el módulo debería haber alcanzado los $352,09, aunque en la práctica se ubicó en $252,08. Esta brecha se amplió durante 2024 y 2025, generando necesidades de recomposición que llegaron hasta el 87% en algunos períodos.

Actualmente, el módulo asciende a $881,4, pero ajustado por inflación debería ubicarse en $1.392,88, lo que implicaría una recomposición cercana al 58% para recuperar el poder adquisitivo histórico.

Reclamos y advertencias del STMR

En este contexto, el sindicato advirtió sobre el impacto social de la situación: más del 60% de los trabajadores municipales perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia y cerca del 90% no supera el umbral de pobreza.

Como parte de su propuesta, el STMR solicitó elevar el módulo a $1.060 como medida inicial, incorporar sumas no remunerativas al básico y establecer un mecanismo de actualización que permita superar la inflación.

Además, insistieron en la necesidad de que las convocatorias paritarias incluyan propuestas concretas. “Esperemos que si hay reunión nos presenten un ofrecimiento y no sigan perdiendo días diciendo que es para escucharnos”, remarcaron.

Finalmente, desde el gremio plantearon que, si el municipio se considera entre los mejores de la provincia, debería contar con los recursos necesarios para recomponer el salario perdido desde el inicio de la gestión.