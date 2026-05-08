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    • San Pedro: piden destituir al concejal Mauro De Rosa por su situación judicial y regreso al Concejo

    El bloque opositor en San Pedro impulsará el apartamiento del concejal Mauro De Rosa tras su reincorporación y una causa penal abierta.

    8 de mayo de 2026 - 08:08
    El bloque de concejales Nuevos Aires anunció que solicitará formalmente al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro el inicio de un proceso de destitución contra el edil Mauro De Rosa.

    El bloque de concejales Nuevos Aires anunció que solicitará formalmente al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro el inicio de un proceso de destitución contra el edil Mauro De Rosa.

    notisanpedro.info

    San Pedro vuelve a quedar en el centro de la escena política local tras el anuncio del bloque Nuevos Aires, que adelantó que pedirá la destitución del concejal Mauro De Rosa por “inhabilidad moral sobreviniente”. La decisión será formalizada en el Honorable Concejo Deliberante en la próxima sesión.

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    Causa judicial y regreso al Concejo Deliberante de San Pedro

    El pedido se fundamenta en la reincorporación del edil el pasado 5 de mayo, en el marco de una causa penal abierta por presuntos delitos contra la integridad sexual. Para la oposición, su regreso al cuerpo legislativo resulta incompatible con la gravedad de la investigación en curso.

    Argumentos del bloque Nuevos Aires en San Pedro

    Los concejales Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos sostienen que la banca “no es un patrimonio personal” sino una representación popular que exige una conducta acorde. En ese sentido, remarcaron que la situación del edil “no está a la altura de esa responsabilidad institucional”.

    Procedimiento en el Honorable Concejo Deliberante

    El proyecto que será presentado prevé activar los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que contemplan la conformación de una comisión investigadora. A partir de allí, se definirá si corresponde avanzar con un proceso de destitución del concejal.

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