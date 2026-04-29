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    • Presentaron en Ramallo un libro sobre animales prehistóricos ante estudiantes

    El paleoartista Miguel Ángel Lugo expuso su obra “Therión: La guía de las bestias” ante alumnos en el Centro Universitario de Ramallo.

    29 de abril de 2026 - 18:30
    El Centro Universitario Municipal de Ramallo fue escenario de una actividad cultural y educativa con la presentación del libro “Therión: La guía de las bestias”, obra del paleoartista Miguel Ángel Lugo.

    El Centro Universitario Municipal de Ramallo fue escenario de una actividad cultural y educativa con la presentación del libro “Therión: La guía de las bestias”, obra del paleoartista Miguel Ángel Lugo.

    Opinando San Nicolás

    El Centro Universitario Municipal de la ciudad de Ramallo fue escenario de una jornada cultural y educativa que despertó gran interés entre estudiantes locales, con la presentación del libro “Therión: La guía de las bestias”, una obra que combina el rigor científico con el arte para recrear el mundo de los animales prehistóricos.

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    Una propuesta educativa que acerca la prehistoria a los jóvenes

    El encuentro se desarrolló en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, donde alumnos de distintas instituciones educativas participaron activamente de la actividad. La propuesta permitió a los estudiantes adentrarse en el conocimiento de especies extintas que habitaron lo que hoy es la provincia de Buenos Aires.

    A través de una exposición dinámica, el autor logró captar la atención del público joven, generando un espacio de intercambio en el que no solo se compartieron conocimientos, sino también curiosidades sobre el pasado remoto del territorio bonaerense.

    El valor del paleoarte en la reconstrucción científica

    Durante la presentación, Miguel Ángel Lugo explicó en detalle su trabajo como paleoartista, una disciplina que combina ciencia y arte para reconstruir visualmente especies extintas. El autor destacó la importancia de basarse en evidencia científica, como fósiles y estudios paleontológicos, para lograr representaciones lo más fieles posibles.

    Además, brindó detalles sobre el proceso creativo detrás de cada ilustración, desde la investigación inicial hasta el resultado final, mostrando cómo se logra dar vida a criaturas que desaparecieron hace millones de años.

    “Therión”, un recorrido por la fauna prehistórica bonaerense

    El libro presentado propone un recorrido por la vida de los animales prehistóricos que habitaron el actual territorio bonaerense. A través de ilustraciones detalladas y textos explicativos, la obra permite comprender mejor cómo era el ecosistema de la región en tiempos remotos.

    La actividad no solo tuvo un carácter educativo, sino también inspirador, ya que acercó a los jóvenes al mundo de la ciencia desde una perspectiva artística, fomentando el interés por la paleontología y las disciplinas vinculadas al estudio del pasado.

    Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros, que fortalecen el vínculo entre la educación, la cultura y la comunidad.

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