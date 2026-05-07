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    • Ramallo aprobó una suba escalonada del boleto de colectivo: cuánto costará viajar desde junio

    El Concejo Deliberante de Ramallo autorizó un aumento del 10% para las líneas 500 y 500P. El ajuste se aplicará en dos tramos entre mayo y junio.

    7 de mayo de 2026 - 09:23
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad el nuevo cuadro tarifario para las líneas de transporte público 500 y 500P, con un incremento total del 10% que se aplicará en dos etapas.

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad el nuevo cuadro tarifario para las líneas de transporte público 500 y 500P, con un incremento total del 10% que se aplicará en dos etapas.

    lavozderamallo.com.ar

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad un nuevo aumento en la tarifa del transporte público local. La medida impacta sobre las líneas 500 y 500P y contempla una actualización escalonada del 10%, que comenzó a aplicarse en mayo y se completará en junio, en medio de un contexto marcado por el incremento de costos operativos.

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    Cómo quedó el boleto de colectivo en Ramallo

    La actualización tarifaria comenzó a regir desde el 1° de mayo con una primera suba del 6%, mientras que el 4% restante entrará en vigencia a partir del 1° de junio. El incremento alcanza a los servicios urbanos e interurbanos que funcionan dentro del partido de Ramallo.

    En el caso de la línea 500, el valor del boleto en primera sección pasó a costar $900 durante mayo y aumentará a $950 desde junio. Para la segunda sección, la tarifa subió a $1.490 y luego se ubicará en $1.550.

    Por su parte, la línea 500P, que conecta la ciudad cabecera con Pérez Millán, también registrará incrementos en ambas secciones. El boleto de primera sección cuesta actualmente $1.750 y llegará a $1.820 el próximo mes.

    Mientras tanto, el trayecto correspondiente a la segunda sección tendrá uno de los valores más altos del esquema tarifario: actualmente cuesta $5.830 y desde junio ascenderá a $6.070.

    Los motivos del aumento del transporte público

    Desde el Municipio explicaron que la actualización tarifaria responde al fuerte incremento de los costos vinculados a la prestación del servicio. Entre los principales factores mencionados aparecen el aumento del combustible, las subas salariales y los gastos de mantenimiento de las unidades.

    Además, remarcaron que las empresas de transporte vienen afrontando mayores costos operativos en los últimos meses, situación que obligó a revisar el cuadro tarifario para garantizar la continuidad y frecuencia del servicio.

    La aprobación unánime del Concejo Deliberante reflejó el consenso político respecto a la necesidad de adecuar los valores del boleto frente al actual escenario económico.

    Continuarán los descuentos para estudiantes y docentes

    Pese al aumento, desde el gobierno local confirmaron que continuarán vigentes los beneficios y descuentos destinados a estudiantes y docentes que utilizan diariamente el transporte público.

    El objetivo es sostener el acceso al servicio para sectores vinculados al ámbito educativo, especialmente en recorridos extensos como el que une Ramallo con Pérez Millán, donde el impacto del aumento es considerablemente mayor.

    La actualización del boleto se suma a una serie de ajustes tarifarios que vienen registrándose en distintos municipios bonaerenses, en un contexto de presión sobre los sistemas de transporte público por el incremento generalizado de costos.

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