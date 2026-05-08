Narcomenudeo en el barrio Acevedo: indagan al sujeto detenido con cocaína, marihuana y armas

La Policía Federal realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Acevedo donde secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego y detuvo al principal investigado por narcomenudeo.

El sujeto de 50 años detenido en una investigación por comercialización de drogas al menudeo en el barrio Acevedo será indagado este viernes en la Fiscalía 9 de Pergamino, luego de un allanamiento de la Policía Federal Argentina en el que secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego y distintos elementos considerados relevantes para la causa judicial.

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El procedimiento fue concretado durante la mañana del jueves en una vivienda situada sobre calle Matheu al 1100, en el marco de una pesquisa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 del Departamento Judicial Pergamino, encabezada por el fiscal Juan Tomás Godoy, y contó con la autorización del Juzgado de Garantías N° 1, cuyo titular es el juez César Solazzi.

La diligencia judicial fue ejecutada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Pergamino, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina. Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, las tareas de inteligencia y vigilancia realizadas durante las semanas previas permitieron identificar el inmueble como un presunto punto de venta de drogas al menudeo.

Durante el operativo, los agentes irrumpieron en la vivienda y redujeron al principal investigado, quien quedó inmediatamente aprehendido a disposición de la Justicia. En la requisa secuestraron dosis de cocaína y marihuana preparadas para su presunta comercialización, además de armas de fuego y otros elementos de interés probatorio que complican la situación procesal del sospechoso.

Los investigadores consideran especialmente relevante el hallazgo de las armas debido al riesgo que representaban para la seguridad pública y por la posible vinculación con la actividad ilícita bajo investigación. Todo el material incautado quedó incorporado a la causa penal y será sometido a distintas pericias.

En la mañana de este viernes, el individuo involucrado en el expediente judicial será trasladado al quinto piso del edificio del Ministerio Público Fiscal para comparecer ante el fiscal de la causa, quien le imputará formalmente los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Fuentes judiciales señalaron que el procedimiento arrojó resultados altamente positivos debido a la cantidad de evidencia reunida durante el allanamiento, lo que fortalecería la acusación en la etapa de instrucción penal preparatoria.

Con este operativo, la Policía Federal Argentina avanzó sobre otro presunto punto de expendio de drogas en Pergamino, en una investigación orientada a desarticular circuitos de narcomenudeo en distintos barrios de la ciudad.