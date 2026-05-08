Banco de Medicamentos Solidario: vecinos de Salto continúan acercando donaciones al Hospital

Continúa funcionando el Banco de Medicamentos Solidario, una iniciativa que promueve la colaboración entre vecinos y vecinas para acompañar a quienes necesitan acceder a tratamientos médicos.

La Municipalidad de Salto recordó que continúa en funcionamiento el Banco de Medicamentos Solidario, una propuesta comunitaria destinada a colaborar con vecinos y vecinas que necesitan acceder a tratamientos médicos y no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los costos de la medicación.

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El programa funciona a través de la recepción de medicamentos donados por particulares que ya no los utilizan, siempre que se encuentren en buen estado y dentro de la fecha de vencimiento. Los mismos son recibidos en la Farmacia del Hospital Municipal, donde posteriormente se realiza una clasificación para garantizar condiciones seguras antes de su entrega solidaria.

Desde el Municipio remarcaron que las donaciones pueden acercarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 11 de la mañana, y solicitaron a la comunidad verificar previamente que los productos estén cerrados o correctamente conservados.

La iniciativa busca evitar el desperdicio de medicamentos que muchas veces quedan almacenados en hogares particulares y, al mismo tiempo, transformarlos en una herramienta de ayuda concreta para personas que atraviesan tratamientos prolongados o situaciones económicas complejas.

Un programa solidario para acompañar a quienes más lo necesitan

El Banco de Medicamentos Solidario se consolidó como una alternativa de acompañamiento comunitario en un contexto donde muchas familias deben afrontar elevados costos en materia de salud. A través de esta red de colaboración, numerosos vecinos logran acceder a medicación esencial para continuar tratamientos indicados por profesionales médicos.

Además de la asistencia directa, el programa promueve valores de solidaridad y compromiso social, incentivando a la comunidad a participar activamente en acciones que generan un impacto positivo en otras personas.

Desde el área de Salud local destacaron que cada aporte resulta importante y puede convertirse en una ayuda fundamental para pacientes que necesitan continuar con su tratamiento.

Qué medicamentos pueden donarse y cuáles no

Las autoridades sanitarias recordaron que únicamente pueden donarse medicamentos que se encuentren en condiciones aptas para su utilización. Por ese motivo, se recomienda revisar que los envases estén cerrados o correctamente conservados, sin signos de deterioro y con fecha de vencimiento vigente.

En tanto, no se aceptan medicamentos vencidos, abiertos en malas condiciones o productos que no garanticen seguridad para su posterior administración.

La campaña continúa abierta y desde el Municipio convocaron a los vecinos de Salto a seguir participando para fortalecer el acceso a la salud y optimizar recursos mediante una red solidaria que ya beneficia a numerosas familias de la ciudad.