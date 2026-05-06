Villa Ramallo: Cuenta regresiva para la apertura del nuevo Banco Provincia

El traslado operativo se concretaría el 22 de mayo y la apertura al público está prevista para el 26, en un edificio que consolida la presencia definitiva del Banco Provincia en Ramallo

Luego de años de espera y demoras marcadas por cuestiones administrativas y la pandemia, la inauguración de la nueva sede del Banco Provincia en Villa Ramallo entra en su etapa final. El esperado traslado operativo y la posterior apertura al público marcan un momento clave para vecinos y comerciantes.

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Según información extraoficial, el traslado operativo al nuevo edificio se concretaría el 22 de mayo, mientras que la apertura al público está prevista para el martes 26. En esta primera etapa, la sucursal funcionará como anexo de la sede de Ramallo, con el mismo personal que actualmente presta servicio en Villa Ramallo.

Hasta ahora, la entidad opera en un espacio cedido por la Cooperativa Agropecuaria de La Violeta, una solución transitoria que se extendió durante varios años ante la falta de infraestructura propia.

La flamante sede, ubicada sobre el boulevard Dr. Bonfiglio en el Paseo de la Estación, representa un salto significativo en términos edilicios y urbanísticos. La obra no solo mejora las condiciones de atención, sino que también fortalece la presencia institucional del banco en la localidad.

La consejera general de Educación, Maira Ricciardelli, remarcó la importancia del proyecto al señalar que “era necesario garantizar que el banco de Villa no se iba a ir más”, destacando el valor de consolidar servicios financieros en la comunidad.

Impacto del Banco Provincia en la actividad local

Más allá de la operatoria bancaria, el nuevo edificio tendrá un impacto directo en el desarrollo de la zona. Su ubicación estratégica, cercana a la estación ferroviaria, permitirá potenciar la actividad comercial y revalorizar un sector clave de Villa Ramallo.

El moderno diseño ofrecerá mayor comodidad a los usuarios, espacios adecuados para la atención y mejores condiciones de trabajo para el personal. De esta manera, el Banco Provincia deja atrás años de funcionamiento en instalaciones prestadas y afianza su presencia definitiva en la ciudad.