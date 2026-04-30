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    • Ramallo busca superar los 4.000 inscriptos en los Juegos Bonaerenses 2026

    El municipio de Ramallo busca batir récords de participación y fortalecer el rol del deporte y la cultura como herramientas de inclusión social en el distrito.

    30 de abril de 2026 - 15:00
    El Municipio de Ramallo lanzó los Juegos Bonaerenses 2026 con el objetivo de superar los 4.000 participantes, consolidando el crecimiento sostenido de la convocatoria en los últimos años.

    El Municipio de Ramallo lanzó los Juegos Bonaerenses 2026 con el objetivo de superar los 4.000 participantes, consolidando el crecimiento sostenido de la convocatoria en los últimos años.

    lavozderamallo.com.ar

    La ciudad de Ramallo presentó oficialmente los Juegos Bonaerenses 2026 con el objetivo de superar los 4.000 participantes, consolidando un crecimiento sostenido en la última década. El acto reunió a instituciones, autoridades y vecinos, y marcó el inicio de una nueva edición que apuesta a ampliar la participación y fortalecer la inclusión.

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    Crece la participación en los Juegos Bonaerenses

    Durante la presentación realizada en el Centro Universitario, el intendente Mauro Poletti destacó el aumento sostenido de inscriptos en el distrito. Según detalló, en 2016 participaron 1.700 personas, mientras que en 2025 la cifra alcanzó casi los 3.950 competidores en más de 100 disciplinas.

    En ese marco, el jefe comunal planteó como meta superar los 4.000 participantes en 2026, posicionando a Ramallo como uno de los distritos con mayor convocatoria en la región.

    El rol del deporte y la cultura como políticas públicas

    Poletti también hizo hincapié en el contexto económico actual y remarcó la importancia de sostener políticas públicas vinculadas a la educación, el deporte y la cultura.

    “El trabajo articulado entre instituciones, docentes, clubes y familias es fundamental para que los Juegos sigan creciendo”, expresó, al tiempo que subrayó que estas iniciativas funcionan como herramientas clave de inclusión, contención social y desarrollo comunitario.

    Inscripciones abiertas y nuevas disciplinas en 2026

    Las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026 ya están habilitadas y se realizan de manera online a través del sistema PLENUS, con plazo hasta el 15 de mayo. Además, se dispusieron puntos de inscripción presencial en distintas localidades del partido.

    Entre las novedades de esta edición, se incorporan nuevas modalidades en disciplinas como ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley en categoría juvenil. También se fortalecen las propuestas intergeneracionales y se mantienen las competencias adaptadas para personas con discapacidad y trasplantadas, ampliando el alcance inclusivo del programa.

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