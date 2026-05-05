Soledad política en Ramallo: baja convocatoria de Poletti expone desgaste en el oficialismo

La reciente convocatoria realizada por el intendente Mauro Poletti en la sede del Partido Justicialista de Ramallo dejó más interrogantes que certezas.

La convocatoria impulsada por el intendente Mauro Poletti en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de Ramallo dejó más dudas que certezas, al evidenciar una baja participación y un marcado predominio de funcionarios y dirigentes del propio oficialismo, en un contexto atravesado por cuestionamientos a la gestión local.

Lo que se proyectaba como un encuentro ampliado con militantes, vecinos y referentes territoriales terminó mostrando una asistencia limitada. La mayoría de los presentes fueron funcionarios municipales, concejales oficialistas y trabajadores vinculados a programas del Ejecutivo, lo que dejó en evidencia dificultades para convocar por fuera del núcleo cercano al intendente.

La falta de participación de los sectores a los que estaba dirigida la convocatoria debilitó el objetivo de mostrar una gestión con respaldo territorial y capacidad de movilización política en un escenario cada vez más exigente.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de algunos integrantes del propio equipo de gobierno. Este dato refuerza versiones sobre diferencias internas y posibles reacomodamientos dentro del gabinete municipal.

Según trascendió, el encuentro buscaba también funcionar como instancia de trabajo interno para delinear acciones y repasar obras en ejecución. Sin embargo, ni ese objetivo ni la apertura al diálogo con la comunidad lograron concretarse plenamente.

Desgaste político y antecedentes recientes

El episodio se suma a antecedentes cercanos, como la apertura de sesiones del Concejo Deliberante en el Centro Universitario, donde tampoco se alcanzó la convocatoria esperada. Las imágenes de espacios vacíos vuelven a repetirse, alimentando la percepción de desgaste en la gestión.

En paralelo, desde sectores opositores cuestionan el funcionamiento legislativo del oficialismo, al que acusan de aprobar de manera sistemática iniciativas del Ejecutivo y rechazar propuestas externas.

En este contexto, la baja convocatoria y las ausencias internas configuran un escenario político que abre interrogantes sobre el rumbo de la gestión y anticipa posibles cambios en la estructura de gobierno en los próximos meses.