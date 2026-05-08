Empresas de Zárate participaron de la Expo San Juan Minera y mostraron su potencial industrial

La Expo San Juan Minera volvió a consolidarse como uno de los principales encuentros de la industria extractiva en Argentina y contó con participación de empresas de la ciudad de Zárate que mostraron su capacidad tecnológica y de servicios en un sector que proyecta fuerte crecimiento económico para los próximos años.

La edición 2026 de la Expo San Juan Minera se desarrolló durante tres jornadas en el estadio del Bicentenario de la Ciudad de San Juan, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, y convocó a miles de visitantes, empresarios, funcionarios e inversores vinculados al sector minero.

La exposición, considerada la principal feria federal de minería del país, se realiza desde 2006 y funciona como un espacio estratégico para la generación de negocios, acuerdos comerciales y debates sobre el futuro de la actividad minera en Argentina.

Desde la organización destacaron la gran convocatoria registrada desde el inicio del evento, con largas filas de acreditación y una importante presencia de expositores provenientes de distintas provincias.

Empresas proveedoras mostraron innovación y servicios para minería

La muestra estuvo dividida en dos grandes sectores. En el espacio al aire libre se instalaron stands de empresas proveedoras de servicios y tecnología para minería, incluyendo firmas de logística, transporte, indumentaria técnica, viviendas modulares, equipamiento, catering y soluciones operativas para proyectos de alta montaña.

En paralelo, el auditorio principal reunió a representantes del Gobierno nacional, autoridades de la Provincia de San Juan, ejecutivos de compañías mineras y referentes de entidades financieras internacionales, quienes analizaron el escenario económico y las perspectivas de crecimiento del sector.

Durante las exposiciones hubo coincidencia en torno al impacto positivo que podría tener la minería en la economía argentina si se mantienen reglas claras y previsibilidad para las inversiones. Además, se remarcó el crecimiento sostenido de la demanda global de minerales estratégicos.

TECMACO INTEGRAL representó a la región en San Juan

Entre las empresas de la zona que participaron de la Expo San Juan Minera se destacó TECMACO INTEGRAL S.A., firma reconocida por su especialización en izajes de alta complejidad y comercialización de grúas.

La compañía local no solo formó parte de la muestra como expositora, sino que además tuvo participación como sponsor del evento, compartiendo ese espacio con importantes actores industriales como Tenaris.

La presencia de empresas regionales en este tipo de encuentros refleja el crecimiento del entramado productivo vinculado a la minería y la posibilidad de ampliar oportunidades comerciales en un sector que proyecta inversiones millonarias para los próximos años.