Pergamino vive un fin de semana cargado de arte, música, teatro y propuestas para toda la familia

Pergamino tendrá un nuevo fin de semana atravesado por una intensa agenda cultural y artística, con propuestas para todos los gustos y edades. Desde inauguraciones y muestras de arte hasta recitales, peñas folklóricas, espectáculos teatrales, cine y ferias de emprendedores, distintos espacios de la ciudad abrirán sus puertas para ofrecer actividades que combinan entretenimiento, encuentro y expresión cultural.
ArteMás
Proyecto Instalaciones
En la galería ArteMás se puede visitar la muestra Proyecto Instalaciones 2024/2025. Exponen: Gustavo Belfiglio, Leonardo Castañares, Marcela Cenacchi, María Elena Escola, Julio Jacobone, Ariel Jurado, Juan Meoz, Marisa Monfil, Silvina Morris, Laura Romeo, Leo Peralta, Mabel Temporelli y Gigi Scotellaro.
Echevarría 555, de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.
Cinema Pergamino
Mortal Kombat 2
Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película Mortal Kombat 2. Continúan en pantalla: Súper Mario Galaxy, Michael y El diablo viste a la moda 2.
Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga
Casa de la Cultura
Diseñarte
Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará la primer edición de la Feria Diseñarte, una iniciativa impulsada por las emprendedoras locales María del Huerto Escobar y Pilar Villanueva, con más de 30 stands.
General Paz 600, de 15:00 a 20:00. Instagram; @diseniarte.p2
El Yerta Club Cultural
La programación del fin de semana
La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. Este viernes la propuesta es una peña folklórica con Lula Solis, La pueblerina y RyA (entradas a $10000). El sábado habrá un tributo a Cerati, con Rompela de la ciudad de Arrecifes (entrada a $15000).
Estrada 1953, viernes a las 21:00; sábado a las 21:30. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc
Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.
Don Pedro con Espinas
Etiqueta Negra Club
Este sábado en Don Pedro con Espinas llega Etiqueta Negra Club. “Nos volvemos a encontrar bajo el escenario para revivir esos himnos que nos marcaron, en una noche donde el espíritu de Patricio Rey va a estar presente”, invitan.
Alvear y el arroyo, a las 23:45. Anticipadas a $10.000 en puerta a $15000. Reservas: @los4mancos37
Bufet 88 bailable
Música y baile
Este viernes y sábado en Bufet 88 bailable habrá música y baile. Este viernes actuará Luis Claudio; el sábado se presenta Claudio y la nueva imagen. En ambas veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.
Almafuerte 160, a las 21:30. Reservas al 2477 454321. El viernes anticipadas a $6000; el sábado a $5000.
Espacio GAE
Doctor Streamer
Este domingo se estrena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de El médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.
Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104. Las funciones continuarán los días 17, 24 y 31 de mayo, en el mismo horario.
Ritmo Club Resto Bar
A pura música
Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana. Este viernes vuelven a presentarse Keke Conte y Alberto Digilio con una propuesta de música popular y rock nacional. El sábado se presentan los alumnos de Artenativo Escuela de Música. El domingo la propuesta será un show de raperos titulado Corona de Fuego volumen 2.
Avenida Alsina 950. Viernes y sábado a las 21:0; domingo a las 19:30. Reservas al 2477 318000.
Habemus Theatrum
Yo ya no y La Prudencia
Dos noches de teatro en Habemus Theatrum. Este viernes vuelve a escena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. El elenco está integrado por Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero. Este sábado vuelve a escena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. Actúan: Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva.
Jujuy 227, viernes a las 21:30; sábado a las 21:00. Anticipadas: 2477 451467.
Manuel Ocampo
OcamFeria
Este domingo vuelve OcamFeria las plaza se unen, con grupos de danzas, artesanos, emprendedores, gastronómicos y entretenimientos. El cierre será a puro baile con La Dolo Band.
Manuel Ocampo, desde las 11:00. Entrada libre y gratuita.
Museo Héroes de Malvinas
Visita
El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.
Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.
Casa Natal Dr. Arturo Illia
Visita al Museo
El Museo Casa Natal Dr. Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Ideal para visitar en familia, con amigos o para redescubrir una parte fundamental de nuestra historia.
Avenida Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.
Mariano Benítez
Museo Batallas de Cepeda
El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 17:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.
Museo Municipal
Historia de Pergamino
En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.
Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]