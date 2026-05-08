Pergamino vive un fin de semana cargado de arte, música, teatro y propuestas para toda la familia

Este domingo se estrena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, con dirección de Marta Lere y José Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.

Pergamino tendrá un nuevo fin de semana atravesado por una intensa agenda cultural y artística, con propuestas para todos los gustos y edades. Desde inauguraciones y muestras de arte hasta recitales, peñas folklóricas, espectáculos teatrales, cine y ferias de emprendedores, distintos espacios de la ciudad abrirán sus puertas para ofrecer actividades que combinan entretenimiento, encuentro y expresión cultural.

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La programación incluye nuevas exposiciones en museos y galerías, estrenos cinematográficos, música en vivo en clubes y bares culturales, además de funciones teatrales y recorridos históricos en museos locales y regionales. A ello se suman espacios autogestivos, ferias y propuestas independientes que continúan fortaleciendo el circuito cultural pergaminense.

En el Salón de Usos Múltiples del Museo Municipal continúa la muestra Raíz, a cargo del orfebre Javier Gorosito.

Avenida Alsina 391. Hasta el 17 de mayo, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves a sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

ArteMás

Proyecto Instalaciones

En la galería ArteMás se puede visitar la muestra Proyecto Instalaciones 2024/2025. Exponen: Gustavo Belfiglio, Leonardo Castañares, Marcela Cenacchi, María Elena Escola, Julio Jacobone, Ariel Jurado, Juan Meoz, Marisa Monfil, Silvina Morris, Laura Romeo, Leo Peralta, Mabel Temporelli y Gigi Scotellaro.

Echevarría 555, de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Mortal Kombat 2

Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película Mortal Kombat 2. Continúan en pantalla: Súper Mario Galaxy, Michael y El diablo viste a la moda 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Casa de la Cultura

Diseñarte

Este sábado en la Casa de la Cultura se desarrollará la primer edición de la Feria Diseñarte, una iniciativa impulsada por las emprendedoras locales María del Huerto Escobar y Pilar Villanueva, con más de 30 stands.

General Paz 600, de 15:00 a 20:00. Instagram; @diseniarte.p2

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. Este viernes la propuesta es una peña folklórica con Lula Solis, La pueblerina y RyA (entradas a $10000). El sábado habrá un tributo a Cerati, con Rompela de la ciudad de Arrecifes (entrada a $15000).

Estrada 1953, viernes a las 21:00; sábado a las 21:30. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Don Pedro con Espinas

Etiqueta Negra Club

Este sábado en Don Pedro con Espinas llega Etiqueta Negra Club. “Nos volvemos a encontrar bajo el escenario para revivir esos himnos que nos marcaron, en una noche donde el espíritu de Patricio Rey va a estar presente”, invitan.

Alvear y el arroyo, a las 23:45. Anticipadas a $10.000 en puerta a $15000. Reservas: @los4mancos37

Bufet 88 bailable

Música y baile

Este viernes y sábado en Bufet 88 bailable habrá música y baile. Este viernes actuará Luis Claudio; el sábado se presenta Claudio y la nueva imagen. En ambas veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, a las 21:30. Reservas al 2477 454321. El viernes anticipadas a $6000; el sábado a $5000.

Espacio GAE

Doctor Streamer

Este domingo se estrena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de El médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.

Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104. Las funciones continuarán los días 17, 24 y 31 de mayo, en el mismo horario.

Ritmo Club Resto Bar

A pura música

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana. Este viernes vuelven a presentarse Keke Conte y Alberto Digilio con una propuesta de música popular y rock nacional. El sábado se presentan los alumnos de Artenativo Escuela de Música. El domingo la propuesta será un show de raperos titulado Corona de Fuego volumen 2.

Avenida Alsina 950. Viernes y sábado a las 21:0; domingo a las 19:30. Reservas al 2477 318000.

Habemus Theatrum

Yo ya no y La Prudencia

Dos noches de teatro en Habemus Theatrum. Este viernes vuelve a escena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. El elenco está integrado por Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero. Este sábado vuelve a escena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. Actúan: Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva.

Jujuy 227, viernes a las 21:30; sábado a las 21:00. Anticipadas: 2477 451467.

Manuel Ocampo

OcamFeria

Este domingo vuelve OcamFeria las plaza se unen, con grupos de danzas, artesanos, emprendedores, gastronómicos y entretenimientos. El cierre será a puro baile con La Dolo Band.

Manuel Ocampo, desde las 11:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

Casa Natal Dr. Arturo Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Dr. Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Ideal para visitar en familia, con amigos o para redescubrir una parte fundamental de nuestra historia.

Avenida Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 17:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]