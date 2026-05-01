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    • Ramallo: Cecilia Giammaria cuestionó el plan de bacheo del municipio y denunció "soluciones improvisadas"

    La concejal advirtió fallas a días del anuncio municipal de Ramallo y puso en duda la calidad de los trabajos. Reclama intervenciones duraderas y mayor control.

    1 de mayo de 2026 - 16:00
    La concejal de Hechos, Cecilia Giammaria, cuestionó el plan de bacheo impulsado por el municipio y aseguró que los trabajos realizados “no se sostienen en el tiempo”.

    La concejal de Hechos, Cecilia Giammaria, cuestionó el plan de bacheo impulsado por el municipio y aseguró que los trabajos realizados “no se sostienen en el tiempo”.

    metafm.com.ar

    La concejal de Hechos, Cecilia Giammaria, criticó el plan de bacheo impulsado por el municipio de Ramallo al asegurar que las intervenciones realizadas presentan fallas a pocos días de su ejecución. A través de un video en redes sociales, expuso el estado de distintas calles y cuestionó la durabilidad de los trabajos.

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    Críticas al plan de bacheo del municipio

    Giammaria señaló que, a una semana del anuncio del plan de bacheo permanente, ya se registran inconvenientes en varios puntos de la ciudad. “Volvimos una semana después del gran anuncio y nos encontramos con esto: baches con material completamente desprendido”, expresó en el video difundido.

    Según detalló, las recorridas realizadas evidencian problemas similares en distintas cuadras, lo que, a su entender, pone en duda la efectividad del programa. “Estamos en otra cuadra y el resultado es el mismo”, agregó.

    Cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos

    La edil consideró que las tareas ejecutadas responden a “soluciones improvisadas” que no garantizan una respuesta de fondo a la problemática del deterioro vial. En ese sentido, planteó interrogantes sobre los estándares aplicados en las obras.

    “Ahora yo pregunto, los vecinos, ¿nos merecemos esto?”, expresó, en tono crítico, al referirse a la calidad de las intervenciones observadas.

    El procedimiento técnico que debería aplicarse

    En diálogo con Radio Meta, Giammaria explicó cuál es el procedimiento adecuado para realizar trabajos de bacheo duraderos. Según indicó, el proceso debe incluir el recorte del área dañada, la remoción del material deteriorado y de la capa superficial húmeda, además de la estabilización del suelo con cal.

    Asimismo, detalló que es necesario incorporar material seleccionado, realizar una correcta compactación y aplicar una emulsión asfáltica que funcione como adherente. “Tiene que venir a cierta temperatura para que tome adherencia”, subrayó, al remarcar la importancia de cumplir con los parámetros técnicos para asegurar la fijación del material.

    Embed - Cecilia Giammaria on Instagram: "¿Los vecinos de Ramallo nos merecemos esto? Si no hay planificación, es imposible gobernar. Plata de los vecinos una vez más tirada a la basura, porque ¿cuánto tiempo creen que va a durar esto? "
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