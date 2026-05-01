Ramallo refuerza controles nocturnos y crea Mesa de Nocturnidad tras hechos de violencia

El Municipio de Ramallo anunció la puesta en marcha de una Mesa de Nocturnidad, un espacio de articulación entre el Estado, las fuerzas de seguridad y los responsables de locales bailables, con el objetivo de ordenar y garantizar el desarrollo seguro de las actividades nocturnas en el distrito.

El Municipio de Ramallo anunció un endurecimiento de los controles en la nocturnidad tras los recientes episodios de violencia en locales bailables. La medida incluye la creación de una Mesa de Nocturnidad y la aplicación de un nuevo protocolo que busca prevenir incidentes y mejorar la coordinación entre actores clave.

El subsecretario de Seguridad, Lautaro Correa, confirmó la puesta en marcha de una Mesa de Nocturnidad que integrará al Municipio, fuerzas policiales y propietarios de boliches. El objetivo es establecer un canal directo de diálogo y acción para anticipar conflictos y actuar de manera coordinada ante situaciones de riesgo.

Desde el área señalaron que muchos de los episodios violentos comienzan dentro de los locales y luego se trasladan a la vía pública, lo que obliga a reforzar tanto la prevención como la intervención inmediata.

El nuevo esquema establece que cada establecimiento deberá contar con un responsable de seguridad en contacto permanente con la policía o el Centro de Monitoreo. Además, los organizadores deberán presentar la documentación obligatoria con al menos siete días de anticipación, incluyendo seguros y habilitaciones correspondientes.

También se intensificarán los controles sobre la capacidad permitida y las condiciones de seguridad de los espacios, en el marco de una política de mayor fiscalización sobre la actividad nocturna.

Sanciones, operativos y control reforzado

Las autoridades advirtieron que habrá sanciones e incluso suspensiones de eventos en caso de incumplimientos. En paralelo, se desplegarán operativos conjuntos con la policía, que incluirán la participación de la UTOI y un centro de monitoreo móvil para reforzar la vigilancia en zonas clave.

La Mesa de Nocturnidad comenzará a funcionar de inmediato, mientras que las nuevas medidas regirán desde el próximo fin de semana. En tanto, el Municipio confirmó que mantiene contacto con la familia de la persona herida, en el marco del acompañamiento institucional tras los hechos registrados.