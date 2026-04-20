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    • Ramallo: Allanamientos por amenazas en escuelas peritan celulares y buscan a los autores

    La Justicia avanza en la investigación tras operativos en Ramallo. Analizan teléfonos secuestrados para identificar responsables.

    20 de abril de 2026 - 17:56
    La causa por las amenazas de tiroteo en escuelas de Ramallo sumó en las últimas horas nuevos avances tras los allanamientos realizados en el distrito.&nbsp;

    La causa por las amenazas de tiroteo en escuelas de Ramallo sumó en las últimas horas nuevos avances tras los allanamientos realizados en el distrito. 

    Ramallo Ciudad

    La investigación por amenazas de tiroteo en escuelas de Ramallo registró avances en las últimas horas tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. Los operativos permitieron secuestrar teléfonos celulares que ahora son peritados para determinar el origen de los mensajes intimidatorios.

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    Peritan celulares secuestrados en los allanamientos

    Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que los dispositivos incautados durante los procedimientos comenzaron a ser analizados por peritos especializados. El objetivo es identificar a los autores de los mensajes difundidos en redes sociales y establecer posibles vínculos entre los distintos episodios.

    Los investigadores no descartan que, a partir de los resultados de estas pericias, se ordenen nuevas medidas judiciales en el corto plazo. La causa permanece bajo la órbita de la Justicia, que avanza en el esclarecimiento de los hechos.

    Preocupación en la comunidad educativa de Ramallo

    Al menos cuatro instituciones educativas fueron alcanzadas por las amenazas, lo que generó alarma en toda la comunidad. Ante este escenario, se reforzaron los protocolos preventivos dentro de los establecimientos y se mantiene un monitoreo constante por parte de las autoridades.

    Docentes, directivos y familias siguen de cerca la evolución de la investigación, en un contexto de fuerte sensibilidad social ante este tipo de situaciones.

    La hipótesis del reto viral que circula en redes

    La principal línea de investigación apunta a un posible reto viral difundido en redes sociales, que habría motivado la circulación de los mensajes intimidatorios. Este fenómeno ya tuvo repercusión en otras localidades, lo que refuerza la hipótesis de un patrón común.

    En este marco, las autoridades reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad y realizar las denuncias correspondientes ante cualquier contenido sospechoso, para prevenir situaciones que puedan generar temor o desinformación.

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