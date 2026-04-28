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    • Títulos y podios para Pergamino en el Provincial U20 de atletismo

    Sara Favre ganó en 100 y 200 metros y en posta 4x100. Morena Pugin fue segunda el largo y tercera en triple. Morena Langoni, tercera en 100 metros con vallas.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    28 de abril de 2026 - 17:28
    La delegación de la Asociación Atlética Pergamino en el Campeonato Provincial U20. &nbsp;

    La delegación de la Asociación Atlética Pergamino en el Campeonato Provincial U20.

     

    ASOCIACION ATLETICA PERGAMINO

    El pasado sábado y domingo, la ciudad de La Plata fue escenario del Campeonato Provincial U20 de atletismo. Allí, Pergamino dijo presente con siete atletas: seis pertenecientes a la Escuela de la Asociación Atlética Pergamino (AAP) y la velocista Sara Favre, quien desde este año representa a Malgor Track & Field de Mar del Plata. El balance general fue altamente positivo, con títulos provinciales, podios, finalistas y marcas que reflejan el crecimiento sostenido del atletismo de la ciudad.

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    Sara Favre, doblete en velocidad

    La gran figura del Provincial U20 en las pruebas de velocidad fue Sara Favre. La velocista de 17 años tuvo una actuación sobresaliente al consagrarse campeona provincial en tres pruebas, confirmando su positivo presente.

    El sábado abrió su participación en los 100 metros. Tras imponerse en su serie (12s. 88/100), en la final volvió a mostrar su potencia para quedarse con el primer puesto con un registro de 12s. 57/100. Más tarde, integrando la posta 4x100 de su equipo marplatense, volvió a subirse a lo más alto del podio con un tiempo de 59s. 54/100.

    Podio Sara Favre
    Sara Favre en lo m&aacute;s alto del podio en La Plata, donde se coron&oacute; campeona provincial U20 en tres pruebas.

    Sara Favre en lo más alto del podio en La Plata, donde se coronó campeona provincial U20 en tres pruebas.

    Ya en la jornada del domingo, Favre completó su actuación en el Provincial U20 en los 200 metros. Luego de ganar su serie (26s. 81/100), dominó la final con un tiempo de 26s. 54/100, sellando así su tercer título provincial del certamen.

    Morena Pugin y Morena Langoni, protagonistas en el podio

    Dentro de la delegación de la AAP, Morena Pugin, de18 años, logró dos podios en pruebas de salto. En salto en largo se consagró subcampeona provincial con una marca de 5,23 metros (viento +2,6). Además, en salto triple obtuvo la medalla de bronce al finalizar tercera con un registro de 10,61 metros.

    Morena Pugin
    Morena Pugin se qued&oacute; con el segundo puesto en salto en largo.

    Morena Pugin se quedó con el segundo puesto en salto en largo.

    Por su parte, Morena Langoni, de 16 años, también tuvo una actuación positiva. Su mejor resultado llegó en los 100 metros con vallas, donde se quedó con el tercer puesto con un tiempo de 19s. 82/100, sumando una nueva medalla para Pergamino.

    Pero su desempeño no se limitó a esa prueba, ya que Langoni fue finalista en las dos competencias de velocidad en las que participó. En los 100 metros llanos, tras marcar 13s. 32/100 en la serie, mejoró en la final con 13s. 20/100 para ubicarse quinta. Y en los 200 metros, registró 28s. 40/100 en la serie y 28s. 67/100 en la final, donde ocupó el sexto puesto.

    Podio Morena Langoni
    Morena Langoni (a la derecha) durante la premiaci&oacute;n de los 100 metros con vallas.

    Morena Langoni (a la derecha) durante la premiación de los 100 metros con vallas.

    Más resultados de atletas de la AAP

    También fue parte del equipo Agustina López. En los 200 metros registró un tiempo de 28s. 96/100 en su serie, mientras que en los 400 metros marcó 1m. 08s. 88/100, en otra de las competencias exigentes del programa.

    Y en la rama masculina, Alvaro Belaza participó en tres pruebas. En los 100 metros llanos marcó 11s. 86/100 en la serie, mientras que en los 200 metros registró 24s. 48/100, también en la instancia clasificatoria. Su mejor resultado llegó en salto en largo, donde alcanzó el cuarto puesto con una marca de 6,17 metros. Manuel Baroni (16 años), en tanto, compitió en las pruebas de velocidad, con tiempos de 12s. 24/100 en los 100 metros y 24s. 75/100 en los 200 metros, ambos en series.

    Por su parte, Bautista Serra Clerc (17 años) compitió en dos pruebas. En los 400 metros logró meterse en la final con 57s. 02/100 y con una marca de 57s. 12/100 finalizó en el cuarto puesto. Y en los 800 metros registró un tiempo de 2m. 14s. 54/100.

    Dos clasificadas al Nacional

    Como cierre de un fin de semana altamente positivo, Sara Favre y Morena Pugin lograron la clasificación al 55° Campeonato Nacional U20, que se disputará los días 9 y 10 de mayo en Concepción del Uruguay. Ambas llegan con buenas perspectivas tras sus actuaciones en La Plata y buscarán seguir representando de la mejor manera a la ciudad en el plano nacional.

    Equipo y acompañamiento

    La delegación de la Escuela de la AAP estuvo acompañada por los entrenadores Darío Quarati, Lucía Zurdo, Hernán García y Mariano García, quienes cumplieron un rol fundamental en la preparación y seguimiento de los atletas durante la competencia.

    El paso por el Provincial U20 dejó un saldo alentador para el atletismo de Pergamino, con jóvenes que continúan sumando experiencia, resultados y proyección.

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