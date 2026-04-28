Corte de luz en un sector de Pergamino: un accidente en una obra dejó sin servicio a la zona sur de la ciudad

Corte de luz en Pergamino: operarios trabajan en la reparación del cable troncal dañado en la zona sur tras un accidente en una obra privada.

Un corte de luz en la zona sur de Pergamino generó complicaciones este martes por la tarde. Operarios dañaron un cable troncal del tendido eléctrico mientras trabajaban en una obra privada, afectando a numerosos usuarios y obligando a la cooperativa a intervenir rápidamente para reponer el servicio.

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La zona sur de la ciudad de Pergamino permaneció sin suministro eléctrico durante parte de la tarde de este martes, a raíz de un incidente ocurrido en el marco de trabajos de infraestructura en un barrio cerrado.

El corte de luz se registró minutos después de las 14:00 y abarcó distintos sectores residenciales, generando inconvenientes en hogares, comercios y actividades cotidianas. De acuerdo a la información recabada, el origen del problema se localizó en inmediaciones de la avenida Pellegrini, donde operarios que realizaban tareas en una obra privada habrían dañado accidentalmente un ramal troncal del sistema eléctrico.

A partir de esa situación, el equipo de guardia de la cooperativa eléctrica local desplegó un operativo para monitorear la zona afectada y evaluar la magnitud de la interrupción. La avería en un cable de alimentación principal provocó la salida de servicio de un amplio sector, lo que obligó a intervenir con rapidez para minimizar el impacto en los usuarios.

Las tareas se concentraron en la reparación del tendido dañado y en la restitución progresiva del suministro eléctrico. Durante varias horas, personal técnico trabajó en el lugar con el objetivo de normalizar el servicio, en un contexto de alta demanda por parte de los vecinos afectados.

Desde la entidad prestadora indicaron que este tipo de incidentes, vinculados a trabajos de terceros sobre la vía pública o en predios privados, pueden generar fallas imprevistas en la red de distribución, especialmente cuando se trata de cables troncales que abastecen a amplias zonas de la ciudad.

Finalmente, tras la intervención de los equipos técnicos, el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina en los distintos sectores comprometidos, llevando alivio a los usuarios que permanecieron sin energía durante la tarde.