martes 28 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Moto Travel Fest en San Pedro: récord de público y la visita del campeón Luciano Benavides

    El evento de motos adventure más importante cerró una edición histórica en San Pedro, con miles de asistentes y la presencia estelar del campeón del Dakar 2026.

    28 de abril de 2026 - 18:00
    San Pedro despidió una edición histórica del Moto Travel Fest, el encuentro de motos adventure y touring más importante de la Argentina.

    San Pedro despidió una edición histórica del Moto Travel Fest, el encuentro de motos adventure y touring más importante de la Argentina.

    Facebook · Travel Fest

    La ciudad de San Pedro vivió un fin de semana inolvidable con una edición histórica del Moto Travel Fest, que reunió a miles de fanáticos del motociclismo en el Enduro Park Argentina. Durante tres jornadas, el evento combinó adrenalina, tecnología y experiencias únicas, consolidándose como el principal encuentro del segmento adventure y touring del país.

    Lee además
    Carlos Villafuerte Ruzo, juez federal nicoleño, decretó el embargo de una propiedad y la inhibición general de bienes de la tesorera del Banco Nación de San Pedro.

    Justicia federal de San Nicolás: avanza contra tesorera del Nación por presunto desvío millonario
    La delegación local de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la apertura de policonsultorios de la obra social Unión Personal en la ciudad de San Pedro.

    San Pedro: UPCN negocia con IOMA la apertura de policonsultorios

    Moto Travel Fest en San Pedro: el evento de motos más importante del país

    El predio ubicado en Río Tala fue el epicentro de una convocatoria masiva que reafirmó el crecimiento sostenido del motociclismo adventure en la Argentina. Con una propuesta integral, el Moto Travel Fest ofreció Test Rides de más de 25 marcas líderes, entre ellas Honda, Yamaha, BMW Motorrad, KTM y Triumph.

    Los asistentes pudieron probar distintos modelos en circuitos naturales especialmente diseñados para simular reales de conducción. Además, el evento incluyó clínicas de manejo seguro, charlas técnicas y espacios dedicados a equipamiento para viajes de larga distancia, lo que lo convirtió en una experiencia completa tanto para aficionados como para expertos.

    Luciano Benavides, campeón del Dakar 2026, fue la gran atracción

    La presencia de Luciano Benavides fue uno de los momentos más destacados del festival. El piloto salteño llegó tras consagrarse campeón del Rally Dakar 2026, logro que alcanzó en una definición histórica por apenas dos segundos de diferencia.

    Durante su participación, Benavides compartió experiencias con el público y jerarquizó un evento que ya es un clásico del calendario. Su consagración no solo marcó su primer título en el Dakar, sino también un hito familiar, al sumarse a su hermano Kevin en la lista de ganadores de la competencia más exigente del mundo.

    Expo, gastronomía y música: una ciudad del motociclismo

    Más allá de la actividad en pista, el Moto Travel Fest ofreció una amplia zona de exposición con accesorios, indumentaria especializada, espacios gastronómicos y shows musicales en vivo. El Enduro Park Argentina se transformó así en una verdadera ciudad dedicada a las dos ruedas.

    Con el cierre de esta edición, el evento no solo superó expectativas en convocatoria, sino que también reafirmó su posicionamiento como la muestra a cielo abierto más relevante del sector, impulsada por el crecimiento del segmento adventure en toda la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Justicia federal de San Nicolás: avanza contra tesorera del Nación por presunto desvío millonario

    San Pedro: UPCN negocia con IOMA la apertura de policonsultorios

    San Pedro: Avanza la ampliación de la red de agua potable en el barrio Aduana

    San Pedro: Rivas, Negrete, De Rosa y Murray se suman al armado político de Dante Gebel

    La Libertad Avanza impulsa en San Pedro respaldo a ley para acelerar desalojos por usurpación

    San Pedro: Imputaron a tesorera del Banco Nación por faltante de $40 millones

    San Pedro impulsa más pasantías y busca sumar empresas para estudiantes secundarios

    San Pedro: Impulsan la creación de una Red Local Interdisciplinaria de Salud Mental

    Municipales de San Pedro acordaron un aumento del 15% con apoyo de ATE y UPCN y rechazo del STM

    San Pedro: Matías Padilla lanzó "Celeste y Blanca", una canción inédita para alentar a la Selección Argentina

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La delegación local de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la apertura de policonsultorios de la obra social Unión Personal en la ciudad de San Pedro.

    San Pedro: UPCN negocia con IOMA la apertura de policonsultorios

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: la DDI aprehendió a una pareja tras robos en comercios del barrio Newbery y recuperó ropa y alimentos sustraídos.

    La DDI Pergamino detuvo a una pareja de ladrones tras robar en comercios y les secuestraron evidencias

    Por Alfonso Godoy
    La DDI Pergamino detuvo a dos acusados de balear a un adolescente en barrio José Hernández; secuestraron la moto y ropa clave en la investigación.

    Detuvieron a dos acusados de balear a un adolescente durante un atentado con armas en el barrio Hernández

    El fiscal Daniel Aguilar pidió la detención del menor aprehendido en flagrante delito del robo de una moto del interior de una casa.

    Aprehendieron a un menor por robar una moto y la Fiscalía Juvenil pidió que continúe detenido

    San Pedro despidió una edición histórica del Moto Travel Fest, el encuentro de motos adventure y touring más importante de la Argentina.

    Moto Travel Fest en San Pedro: récord de público y la visita del campeón Luciano Benavides

    El Parador Municipal fue sede de una nueva jornada de la Maratón Azul por la inclusión, actividad organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ramallo.

    Ramallo realizó la cuarta edición de la Maratón Azul por la inclusión en la costa