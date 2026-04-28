Moto Travel Fest en San Pedro: récord de público y la visita del campeón Luciano Benavides

San Pedro despidió una edición histórica del Moto Travel Fest , el encuentro de motos adventure y touring más importante de la Argentina.

La ciudad de San Pedro vivió un fin de semana inolvidable con una edición histórica del Moto Travel Fest, que reunió a miles de fanáticos del motociclismo en el Enduro Park Argentina. Durante tres jornadas, el evento combinó adrenalina, tecnología y experiencias únicas, consolidándose como el principal encuentro del segmento adventure y touring del país.

El predio ubicado en Río Tala fue el epicentro de una convocatoria masiva que reafirmó el crecimiento sostenido del motociclismo adventure en la Argentina. Con una propuesta integral, el Moto Travel Fest ofreció Test Rides de más de 25 marcas líderes, entre ellas Honda, Yamaha, BMW Motorrad, KTM y Triumph.

Los asistentes pudieron probar distintos modelos en circuitos naturales especialmente diseñados para simular reales de conducción. Además, el evento incluyó clínicas de manejo seguro, charlas técnicas y espacios dedicados a equipamiento para viajes de larga distancia, lo que lo convirtió en una experiencia completa tanto para aficionados como para expertos.

La presencia de Luciano Benavides fue uno de los momentos más destacados del festival. El piloto salteño llegó tras consagrarse campeón del Rally Dakar 2026, logro que alcanzó en una definición histórica por apenas dos segundos de diferencia.

Durante su participación, Benavides compartió experiencias con el público y jerarquizó un evento que ya es un clásico del calendario. Su consagración no solo marcó su primer título en el Dakar, sino también un hito familiar, al sumarse a su hermano Kevin en la lista de ganadores de la competencia más exigente del mundo.

Expo, gastronomía y música: una ciudad del motociclismo

Más allá de la actividad en pista, el Moto Travel Fest ofreció una amplia zona de exposición con accesorios, indumentaria especializada, espacios gastronómicos y shows musicales en vivo. El Enduro Park Argentina se transformó así en una verdadera ciudad dedicada a las dos ruedas.

Con el cierre de esta edición, el evento no solo superó expectativas en convocatoria, sino que también reafirmó su posicionamiento como la muestra a cielo abierto más relevante del sector, impulsada por el crecimiento del segmento adventure en toda la región.