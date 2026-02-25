miércoles 25 de febrero de 2026
    • Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    La concejala de Ramallo rechazó el convenio por la tasa de Seguridad e Higiene y advirtió que recurrirá a organismos de control y a la Justicia si se aprueba.

    25 de febrero de 2026 - 10:57
    La concejala de Hechos anticipó que su espacio no acompañará hoy la propuesta del Gobierno de Ramallo que busca establecer un convenio con la empresa Ternium para poner fin al conflicto por la tasa de Seguridad e Higiene.

    La concejala de Hechos anticipó que su espacio no acompañará hoy la propuesta del Gobierno de Ramallo que busca establecer un convenio con la empresa Ternium para poner fin al conflicto por la tasa de Seguridad e Higiene.

    El Norte

    La concejala Cecilia Giammaria criticó el convenio impulsado por el intendente Mauro Poletti con la empresa Ternium y adelantó que su bloque no acompañará la iniciativa en el Concejo Deliberante de la ciudad de Ramallo. Además, anticipó posibles presentaciones ante organismos de control e incluso acciones judiciales si el acuerdo es aprobado.

    El municipio llego a un acuerdo con la empresa Ternium por la Tasa de Seguridad e Higiene.

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene
    El laboratorio donde se producía el fentanilo contaminado, uno de ellos, Laboratorios Ramallo. Su director técnico seguirá preso.

    Ramallo: Fentanilo contaminado, la Justicia confirmó la prisión del director técnico de HLB Pharma

    Críticas al convenio por la tasa de Seguridad e Higiene en Ramallo

    El Concejo Deliberante de Ramallo tratará este miércoles, en sesión extraordinaria, la ratificación del convenio firmado entre el municipio y la empresa Ternium, vinculado al pago de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene y al cierre de causas judiciales entre ambas partes.

    Desde el bloque opositor Hechos, la concejala Cecilia Giammaria expresó su rechazo a la propuesta y sostuvo que el acuerdo establece un precedente negativo en materia tributaria municipal. Según afirmó, las tasas deben definirse mediante ordenanzas generales y no a partir de negociaciones particulares con contribuyentes específicos.

    La edil remarcó que su espacio político respalda el desarrollo industrial y la resolución de conflictos, pero insistió en que las reglas impositivas deben aplicarse bajo criterios de igualdad.

    La oposición advierte por el impacto en los recursos municipales

    Giammaria aseguró que el convenio “hipoteca los recursos de los ramallenses”, al considerar que podría afectar la recaudación futura del municipio. En ese sentido, cuestionó que se establezcan condiciones especiales para una empresa en particular.

    “La tasa municipal no se negocia caso por caso; debe fijarse por ordenanza y aplicarse de la misma manera a cada contribuyente”, sostuvo la concejala, quien difundió su postura a través de redes sociales antes del tratamiento legislativo.

    Desde la oposición interpretan que el acuerdo podría generar desigualdades tributarias y abrir la puerta a reclamos similares por parte de otros sectores económicos.

    Posibles presentaciones ante organismos de control y la Justicia

    La concejala adelantó que durante la sesión extraordinaria el bloque Hechos dejará asentada su posición por escrito y solicitará la intervención de organismos de control para revisar la legalidad del convenio.

    Además, no descartó avanzar por la vía judicial en caso de que el oficialismo logre aprobar la iniciativa impulsada por la gestión del intendente Mauro Poletti.

    El debate se desarrollará en un clima de fuerte tensión política local, ya que el acuerdo busca cerrar un conflicto administrativo y judicial entre el municipio y la empresa, mientras que sectores opositores advierten sobre sus posibles consecuencias institucionales y económicas a largo plazo.

    El Instituto Superior de Formación Técnica Sadiv (DIEGEP 9119), vinculado al Hospital Privado SADIV, anunció la apertura de su oferta académica para el ciclo lectivo 2026, centrada en la formación de profesionales técnicos y especialistas en diversas áreas críticas del sistema sanitario.

    San Pedro: SADIV abrió la inscripción 2026 para tecnicaturas y especializaciones en salud

