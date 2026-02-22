domingo 22 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    El intendente de Ramallo confirmó que continúan las negociaciones con la empresa para evitar una instancia judicial y alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

    22 de febrero de 2026 - 12:15
    El intendente Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo apuesta al diálogo para resolver el conflicto con Siderar por el pago de tasas municipales.

    El intendente Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo apuesta al diálogo para resolver el conflicto con Siderar por el pago de tasas municipales.

    La Voz

    El intendente de Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo mantiene abiertas las negociaciones con la empresa Siderar para resolver el conflicto por el pago de tasas municipales. El jefe comunal remarcó que la prioridad es alcanzar un acuerdo mediante el diálogo y evitar avanzar hacia una disputa judicial.

    Lee además
    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local
    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1753, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1668.

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Diálogo abierto para evitar la vía judicial

    Durante una conferencia de prensa, el jefe comunal explicó que el Ejecutivo sostiene una mesa de negociación permanente con representantes de la firma, con encuentros periódicos orientados a lograr un entendimiento en el corto plazo. Según indicó, ambas partes mantienen predisposición para encontrar una solución consensuada.

    El intendente afirmó que judicializar el conflicto no representa un beneficio para ninguna de las partes involucradas y que extender la disputa solo profundizaría las dificultades administrativas y económicas. En ese sentido, insistió en que el objetivo principal es arribar a un acuerdo que cierre definitivamente la controversia.

    Impacto económico en las finanzas municipales de Ramallo

    Poletti reconoció que la situación generó consecuencias en los recursos del Municipio de Ramallo, especialmente en un contexto económico complejo. Señaló que la falta de esos ingresos afecta la planificación financiera y condiciona la continuidad de obras y servicios públicos.

    El jefe comunal destacó que recuperar esos fondos resulta clave para sostener políticas públicas, infraestructura urbana y tareas de mantenimiento esenciales para la comunidad, remarcando que el Estado local debe resguardar sus recursos sin deteriorar vínculos institucionales.

    Expectativas de acuerdo y continuidad de negociaciones

    Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la intención es preservar la relación con una de las principales empresas radicadas en la región, buscando un equilibrio entre el diálogo institucional y la defensa de los intereses municipales.

    Poletti se mostró optimista respecto al desenlace del conflicto y aseguró que el tema tendrá una definición, ya sea mediante un acuerdo directo o, en última instancia, por la vía judicial. Mientras tanto, las negociaciones continúan y se espera que en los próximos meses pueda alcanzarse una solución definitiva que aporte previsibilidad tanto al Municipio como a la empresa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local

    Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local

    Ramallo: cuestionan la licitación del control de tránsito pesado por falta de transparencia

    Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación

    Nuevo peaje en Ramallo: proyectan cabina en la Ruta 9 a la altura de El Paraíso

    Ramallo celebró dos noches de Carnavales 2026 con una multitud sobre la Avenida Mitre

    Lorena Hidalgo asumió como concejal en Ramallo tras la renuncia de Antolín Pando

    Ramallo: Trabajadores fuera de convenio de Fiplasto denuncian siete meses sin aumentos

    Ramallo cerró un aumento salarial municipal: acuerdo del 10 % desde marzo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal
    El intendente Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo apuesta al diálogo para resolver el conflicto con Siderar por el pago de tasas municipales.

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Domingo 22 de febrero - Versión PDF

    El intendente Santiago Passaglia visitó la Colonia de Robótica para acompañar el cierre del primer grupo de la 5º edición, que finalizó con 296 chicos egresados.

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria