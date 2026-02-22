Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

El intendente Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo apuesta al diálogo para resolver el conflicto con Siderar por el pago de tasas municipales.

El intendente de Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo mantiene abiertas las negociaciones con la empresa Siderar para resolver el conflicto por el pago de tasas municipales . El jefe comunal remarcó que la prioridad es alcanzar un acuerdo mediante el diálogo y evitar avanzar hacia una disputa judicial.

Durante una conferencia de prensa, el jefe comunal explicó que el Ejecutivo sostiene una mesa de negociación permanente con representantes de la firma, con encuentros periódicos orientados a lograr un entendimiento en el corto plazo. Según indicó, ambas partes mantienen predisposición para encontrar una solución consensuada.

El intendente afirmó que judicializar el conflicto no representa un beneficio para ninguna de las partes involucradas y que extender la disputa solo profundizaría las dificultades administrativas y económicas. En ese sentido, insistió en que el objetivo principal es arribar a un acuerdo que cierre definitivamente la controversia.

Poletti reconoció que la situación generó consecuencias en los recursos del Municipio de Ramallo, especialmente en un contexto económico complejo. Señaló que la falta de esos ingresos afecta la planificación financiera y condiciona la continuidad de obras y servicios públicos.

El jefe comunal destacó que recuperar esos fondos resulta clave para sostener políticas públicas, infraestructura urbana y tareas de mantenimiento esenciales para la comunidad, remarcando que el Estado local debe resguardar sus recursos sin deteriorar vínculos institucionales.

Expectativas de acuerdo y continuidad de negociaciones

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la intención es preservar la relación con una de las principales empresas radicadas en la región, buscando un equilibrio entre el diálogo institucional y la defensa de los intereses municipales.

Poletti se mostró optimista respecto al desenlace del conflicto y aseguró que el tema tendrá una definición, ya sea mediante un acuerdo directo o, en última instancia, por la vía judicial. Mientras tanto, las negociaciones continúan y se espera que en los próximos meses pueda alcanzarse una solución definitiva que aporte previsibilidad tanto al Municipio como a la empresa.