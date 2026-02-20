viernes 20 de febrero de 2026
    • Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

    El traslado al precio final de la tasa vial impulsada por el municipio de Ramallo genera diferencias de hasta 5% en naftas y gasoil frente a San Nicolás.

    20 de febrero de 2026 - 11:28
    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1753, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1668.

    En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1753, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1668.

    El Norte

    La implementación de una tasa municipal sobre los combustibles en Ramallo comenzó a reflejarse con claridad en los surtidores. Aunque el tributo equivale al 2%, los precios finales de nafta y gasoil muestran diferencias de hasta un 5% respecto de San Nicolás, generando impacto directo en el bolsillo de los automovilistas.

    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local
    Más de 30 mil personas concurrieron los días sábado y domingo a los festejos de carnaval en la avenida Mitre de Ramallo, lo que produjo un movimiento económico de 122 millones de pesos, aproximadamente.

    Ramallo: El Carnaval generó más de $122 millones y potenció la economía local

    Diferencias de precios entre Ramallo y San Nicolás

    Los valores exhibidos en estaciones de servicio muestran una brecha sostenida entre ambos distritos. En Ramallo, el litro de nafta Súper de YPF se comercializa a $1753, mientras que en San Nicolás cuesta $1668, lo que representa una diferencia del 5,1%.

    La situación se repite en el resto de los combustibles. La nafta Infinia alcanza los $1970 en Ramallo frente a los $1888 registrados en San Nicolás, marcando un incremento del 4,3%. En todos los casos, los precios más elevados corresponden al distrito donde se aplica la tasa municipal.

    El impacto de la tasa vial en el precio final

    La diferencia responde al traslado directo del tributo municipal incorporado desde enero por la gestión local. Aunque la tasa equivale al 2%, las estaciones de servicio trasladaron el costo a los valores finales, generando aumentos superiores al porcentaje original.

    Carteles visibles en los surtidores explican la situación a los clientes, indicando que en esa jurisdicción se aplican tasas viales y municipales sobre los combustibles. La medida obligó incluso a las petroleras a aclarar públicamente el motivo de los precios diferenciales.

    Cuánto más paga un automovilista al cargar combustible

    El impacto se vuelve más evidente al analizar un caso concreto. Llenar el tanque de un Toyota Yaris —modelo con tanque de 42 litros— con nafta Súper cuesta en Ramallo $73.626, unos $3600 más que en San Nicolás, donde el gasto asciende a $70.056.

    Las diferencias también se observan en el gasoil. El Diésel 500 se vende a $1853 en Ramallo contra $1787 en San Nicolás (3,7% más caro), mientras que el Infinia Diésel alcanza los $2013 frente a los $1950 del distrito vecino, una brecha del 3,2%.

    Si bien los valores corresponden a estaciones YPF —referencia del mercado nacional—, la misma proporción de sobreprecio se replica en otras petroleras que operan en Ramallo, consolidando un escenario de combustibles más caros para los consumidores locales.

