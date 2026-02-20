Combustibles hasta 5% más caros en Ramallo que en San Nicolás pese a una tasa municipal del 2%

En el Partido de Ramallo el litro de nafta Súper de YPF se paga $1753, mientras que en San Nicolás cuesta un 5% menos: $1668.

La implementación de una tasa municipal sobre los combustibles en Ramallo comenzó a reflejarse con claridad en los surtidores. Aunque el tributo equivale al 2%, los precios finales de nafta y gasoil muestran diferencias de hasta un 5% respecto de San Nicolás , generando impacto directo en el bolsillo de los automovilistas.

Los valores exhibidos en estaciones de servicio muestran una brecha sostenida entre ambos distritos. En Ramallo, el litro de nafta Súper de YPF se comercializa a $1753, mientras que en San Nicolás cuesta $1668, lo que representa una diferencia del 5,1%.

La situación se repite en el resto de los combustibles. La nafta Infinia alcanza los $1970 en Ramallo frente a los $1888 registrados en San Nicolás, marcando un incremento del 4,3%. En todos los casos, los precios más elevados corresponden al distrito donde se aplica la tasa municipal.

La diferencia responde al traslado directo del tributo municipal incorporado desde enero por la gestión local. Aunque la tasa equivale al 2%, las estaciones de servicio trasladaron el costo a los valores finales, generando aumentos superiores al porcentaje original.

Carteles visibles en los surtidores explican la situación a los clientes, indicando que en esa jurisdicción se aplican tasas viales y municipales sobre los combustibles. La medida obligó incluso a las petroleras a aclarar públicamente el motivo de los precios diferenciales.

Cuánto más paga un automovilista al cargar combustible

El impacto se vuelve más evidente al analizar un caso concreto. Llenar el tanque de un Toyota Yaris —modelo con tanque de 42 litros— con nafta Súper cuesta en Ramallo $73.626, unos $3600 más que en San Nicolás, donde el gasto asciende a $70.056.

Las diferencias también se observan en el gasoil. El Diésel 500 se vende a $1853 en Ramallo contra $1787 en San Nicolás (3,7% más caro), mientras que el Infinia Diésel alcanza los $2013 frente a los $1950 del distrito vecino, una brecha del 3,2%.

Si bien los valores corresponden a estaciones YPF —referencia del mercado nacional—, la misma proporción de sobreprecio se replica en otras petroleras que operan en Ramallo, consolidando un escenario de combustibles más caros para los consumidores locales.