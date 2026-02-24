martes 24 de febrero de 2026
    • Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene

    El municipio de Ramallo y la empresa alcanzaron un entendimiento tras un año de conflicto judicial.

    24 de febrero de 2026 - 17:20
    El municipio llego a un acuerdo con la empresa Ternium por la Tasa de Seguridad e Higiene.

    El municipio llego a un acuerdo con la empresa Ternium por la Tasa de Seguridad e Higiene.

    El Municipio de la ciudad de Ramallo anunció un acuerdo con la empresa Ternium que pone fin al conflicto por la Tasa de Seguridad e Higiene, iniciado en 2025. El entendimiento permitirá destrabar fondos judicializados millonarios y establecer un esquema de pagos futuros que busca garantizar previsibilidad financiera y estabilidad institucional.

    Acuerdo entre el Municipio y Ternium: fin del conflicto judicial

    Durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Mauro Poletti, junto al director de Asuntos Legales José Luis Torriani y el contador Matías Bersano, se confirmó la firma del convenio que cierra una disputa iniciada en marzo del año pasado con la subsidiaria Siderar.

    El acuerdo implica que ambas partes desistirán de las acciones judiciales en curso, lo que permitirá a la Justicia liberar aproximadamente 2.800 millones de pesos que permanecían retenidos. Esos fondos serán transferidos a las cuentas municipales una vez completados los procedimientos legales correspondientes.

    El jefe comunal destacó que el entendimiento fue resultado de negociaciones sostenidas durante más de un año y remarcó que el objetivo principal fue restablecer la normalidad administrativa y financiera.

    Cómo será el nuevo esquema de pagos de la tasa municipal

    El convenio establece además el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene correspondiente a los años 2026 y 2027, con un monto mensual de 725 millones de pesos. Dicho valor será actualizado según el índice inflacionario publicado por el INDEC.

    Desde el Ejecutivo local señalaron que este mecanismo permitirá sostener ingresos previsibles para la gestión municipal y evitar nuevos conflictos administrativos o judiciales con la empresa.

    Asimismo, se acordó la regularización de la deuda correspondiente a 2025, parte de la cual se encontraba embargada mediante medidas cautelares.

    Impacto económico y pasos legales que restan en el Concejo Deliberante

    Según explicó el área legal del municipio, el dinero recuperado será destinado a sanear compromisos pendientes y fortalecer la planificación financiera. También se confirmó que la empresa reconoció los derechos tributarios del municipio dentro del marco del acuerdo alcanzado.

    El convenio deberá ser aprobado en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Ramallo, paso indispensable para su plena vigencia. Una vez refrendado, comenzarán los desistimientos judiciales y la transferencia formal de los fondos.

    De cumplirse los plazos previstos, el ingreso del dinero correspondiente al año 2025 podría concretarse en aproximadamente 60 días, marcando un punto de inflexión para la administración local y la normalización de la gestión económica municipal.

