San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%

El Gobierno de la Provincia aprobó un recálculo de las tarifas eléctricas que impactará en el bolsillo de los vecinos de San Nicolás.

Los usuarios de San Nicolás de los Arroyos deberán afrontar nuevos aumentos en la tarifa eléctrica tras la actualización autorizada por la Provincia de Buenos Aires . El ajuste, que oscila entre el 12% y el 17% según el nivel de subsidios, comenzará a reflejarse en las próximas facturas emitidas por la distribuidora EDEN.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires oficializó la actualización mediante la Resolución N° 102, que establece un recálculo de los cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas bonaerenses. Entre ellas se encuentra la empresa EDEN, responsable del suministro en San Nicolás y gran parte del norte provincial.

La medida incorpora los nuevos precios estacionales de la energía y potencia mayorista definidos a nivel nacional, junto con modificaciones en costos de transporte y cargos regulatorios. Como consecuencia directa, el valor final de las facturas eléctricas registrará un incremento para los usuarios residenciales.

Según estimaciones oficiales, el impacto promedio será de entre el 12% y el 17% en la boleta final. Un usuario residencial sin subsidios que abonaba alrededor de 46.100 pesos mensuales pasará a pagar cerca de 52.000 pesos con impuestos incluidos.

En tanto, quienes cuentan con asistencia estatal verán incrementos también significativos: las facturas promedio pasarán de aproximadamente 28.500 a 33.300 pesos. Los nuevos valores mayoristas rigen para consumos desde el 1° de febrero de 2026, mientras que otros componentes comenzarán a aplicarse desde marzo.

Subsidios energéticos y cargos transitorios en la nueva tarifa

El ajuste también se vincula con la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, que reemplaza la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022 y unifica a los beneficiarios en una sola categoría.

Hasta que el padrón definitivo quede plenamente operativo, las distribuidoras podrán aplicar un “Cargo Transición Tarifaria” para recuperar diferencias generadas durante el proceso de adecuación. El recálculo técnico fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 11.769 y los contratos de concesión vigentes.

De esta manera, las facturas que llegarán entre marzo y abril volverán a presionar sobre el presupuesto mensual de los hogares nicoleños, en un contexto de actualización general de tarifas energéticas a nivel nacional y provincial.