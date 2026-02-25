miércoles 25 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%

    El Gobierno bonaerense aprobó un recálculo tarifario que impactará en usuarios residenciales y comerciales. ¿Cómo afectará en San Nicolás?

    25 de febrero de 2026 - 10:33
    El Gobierno de la Provincia aprobó un recálculo de las tarifas eléctricas que impactará en el bolsillo de los vecinos de San Nicolás.

    El Gobierno de la Provincia aprobó un recálculo de las tarifas eléctricas que impactará en el bolsillo de los vecinos de San Nicolás.

    Google-ilustrativa

    Los usuarios de San Nicolás de los Arroyos deberán afrontar nuevos aumentos en la tarifa eléctrica tras la actualización autorizada por la Provincia de Buenos Aires. El ajuste, que oscila entre el 12% y el 17% según el nivel de subsidios, comenzará a reflejarse en las próximas facturas emitidas por la distribuidora EDEN.

    Lee además
    Joaquín Fornaciar es un joven oriundo de San Nicolás que se formó en Bambalinas - Comedia musical, y fue seleccionado para integrar el elenco de ”Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, la gran superproducción que se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex.

    Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria
    El Consejo Escolar San Nicolás llevó a cabo el proceso licitatorio para definir a los proveedores de los productos que serán parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Desayuno y/o merienda que recibirán los alumnos durante el ciclo escolar 2026.

    San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000

    Nuevos cuadros tarifarios aprobados por la Provincia

    El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires oficializó la actualización mediante la Resolución N° 102, que establece un recálculo de los cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas bonaerenses. Entre ellas se encuentra la empresa EDEN, responsable del suministro en San Nicolás y gran parte del norte provincial.

    La medida incorpora los nuevos precios estacionales de la energía y potencia mayorista definidos a nivel nacional, junto con modificaciones en costos de transporte y cargos regulatorios. Como consecuencia directa, el valor final de las facturas eléctricas registrará un incremento para los usuarios residenciales.

    Cómo impactará el aumento en las facturas de los usuarios

    Según estimaciones oficiales, el impacto promedio será de entre el 12% y el 17% en la boleta final. Un usuario residencial sin subsidios que abonaba alrededor de 46.100 pesos mensuales pasará a pagar cerca de 52.000 pesos con impuestos incluidos.

    En tanto, quienes cuentan con asistencia estatal verán incrementos también significativos: las facturas promedio pasarán de aproximadamente 28.500 a 33.300 pesos. Los nuevos valores mayoristas rigen para consumos desde el 1° de febrero de 2026, mientras que otros componentes comenzarán a aplicarse desde marzo.

    Subsidios energéticos y cargos transitorios en la nueva tarifa

    El ajuste también se vincula con la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, que reemplaza la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022 y unifica a los beneficiarios en una sola categoría.

    Hasta que el padrón definitivo quede plenamente operativo, las distribuidoras podrán aplicar un “Cargo Transición Tarifaria” para recuperar diferencias generadas durante el proceso de adecuación. El recálculo técnico fue realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 11.769 y los contratos de concesión vigentes.

    De esta manera, las facturas que llegarán entre marzo y abril volverán a presionar sobre el presupuesto mensual de los hogares nicoleños, en un contexto de actualización general de tarifas energéticas a nivel nacional y provincial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un joven de San Nicolás fue elegido para "Charlie y la fábrica de chocolate" y lanzan campaña solidaria

    San Nicolás: Consejo Escolar definió el menú escolar 2026 con partidas provinciales que no superan los $1.000

    San Nicolás: Expoagro 2026 tendrá delegaciones de 21 países y refuerza su perfil internacional agroindustrial

    San Nicolás: Más limpieza en la ciudad, el Municipio advierte por multas en terrenos sin cuidado

    San Nicolás: Ponen en venta el histórico edificio de LT24, pero los acreedores no cobrarán tras la quiebra

    El consumo de carne en San Nicolás cae a mínimos históricos y carnicerías advierten una fuerte baja en ventas

    Cuánto cuesta para un estudiante de San Nicolás ir a estudiar en Rosario

    Chequeos predeportivos: GO San Nicolás impulsa estudios clave para prevenir riesgos y cuidar la salud

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Representantes de siete naciones visitaron Pergamino para conocer de cerca experiencias productivas de la región.  

    Pergamino recibió una destacada visita internacional
    El buque Parabólica, con bandera de Liberia y más de 10.000 t de porotos, arribará al muelle de la Cabecera antes de partir hacia Venezuela.

    San Pedro: Arribo el buque Parabólica con miles de toneladas de porotos rumbo a Venezuela

    En la mañana de este miércoles el intendente Javier Martínez recorrió la obra de calle Mansilla en el sector de vinculación entre la Ruta Nacional 188 y la Ruta Nacional 8.

    Calle Mansilla: Una obra esperada que toma forma

    Baradero, la República del Rock, se prepara una vez más para recibir a hordas de fanáticos de todo el país y la región.

    Rock en Baradero confirmó la grilla por día para su edición 2026 en el Anfiteatro Municipal

    Impulsan acciones preventivas y sostiene la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue en hospitales municipales, sin turno previo.

    El Municipio de Zárate refuerza la prevención sanitaria y mantiene activa la vacunación contra el dengue