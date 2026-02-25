Calle Mansilla: Una obra esperada que toma forma

En la mañana de este miércoles el intendente Javier Martínez recorrió la obra de calle Mansilla en el sector de vinculación entre la Ruta Nacional 188 y la Ruta Nacional 8.

En la mañana de este miércoles el intendente Javier Martínez recorrió las obras de calle Mansilla en el sector de vinculación entre la Ruta Nacional 188 y la Ruta Nacional 8, donde dialogó con vecinos que manifestaron su emoción por el inicio de una intervención largamente solicitada y que representa un paso clave para el progreso del barrio.

Durante la visita, los frentistas destacaron que se trata de una mejora esperada desde hace más de 70 años, valorando el impacto que tendrá en la calidad de vida, la transitabilidad y el desarrollo del sector.

Las tareas en ejecución que lleva adelante la Municipalidad de Pergamino contemplan la extracción de la cortina forestal existente a lo largo de 324 metros lineales, incluyendo la remoción de raíces mediante maquinaria pesada, lo que permitirá liberar completamente el área de intervención.

Posteriormente, se llevará adelante una limpieza integral manual de la superficie, abarcando un total estimado de 1.620 metros cuadrados, con el objetivo de retirar residuos vegetales y acondicionar el terreno para la siguiente etapa de obra.

Finalmente, los trabajos concluirán con la nivelación, relleno y emparejamiento de la totalidad de la superficie intervenida, también sobre 1.620 m², generando las condiciones necesarias para la ejecución del cordón cuneta y el pavimento.

Javier Martínez

En este contexto, Martínez remarcó el compromiso asumido con los vecinos y el valor del avance de la intervención: “Se trata de una obra muy esperada, donde fue necesario trabajar junto a un frentista que cedió dos metros de su frente para poder desarrollar las tareas. Para nosotros la palabra vale y vamos a concluir pronto la obra. Luego continuaremos con el cordón cuneta y el asfalto, tal como nos comprometimos con los vecinos”, señaló.

Esta intervención forma parte del plan de mejoramiento de la infraestructura urbana que se impulsa en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar el drenaje, la transitabilidad y la calidad del espacio público, dando respuesta a demandas históricas de la comunidad.