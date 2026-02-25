San Pedro: SADIV abrió la inscripción 2026 para tecnicaturas y especializaciones en salud

El Instituto Superior de Formación Técnica Sadiv (DIEGEP 9119), vinculado al Hospital Privado SADIV, anunció la apertura de su oferta académica para el ciclo lectivo 2026, centrada en la formación de profesionales técnicos y especialistas en diversas áreas críticas del sistema sanitario.

El Instituto Superior de Formación Técnica SADIV anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 con una propuesta académica orientada a formar profesionales técnicos en salud . La iniciativa, vinculada al Hospital Privado SADIV, busca responder a la creciente demanda de personal especializado en el sistema sanitario de San Pedro y regional.

La institución educativa informó que todas las carreras cuentan con resoluciones ministeriales que garantizan su validez oficial en todo el territorio bonaerense y nacional, consolidando una formación orientada tanto a la inserción laboral inmediata como al desarrollo profesional continuo.

Dentro de la oferta académica 2026 se destacan las Tecnicaturas Superiores en Enfermería (Res. 854/16), Instrumentación Quirúrgica (Res. 5620/19), Radiología (Res. 5308/24) y Laboratorio de Análisis Clínicos (Res. 205/18), disciplinas consideradas estratégicas para el funcionamiento diario de clínicas, hospitales y centros de diagnóstico.

A estas propuestas se suman la Tecnicatura en Salud con especialización en Hemoterapia (Res. 1789/09) y la formación en Acompañante Terapéutico (Res. 1221/15), orientada al abordaje integral de pacientes con necesidades de acompañamiento clínico y social.

Desde la institución remarcaron que las carreras combinan formación teórica con prácticas profesionales, permitiendo que los estudiantes adquieran experiencia real dentro del ámbito sanitario.

Certificaciones superiores para especialización profesional en enfermería

Además de las tecnicaturas, SADIV presentó un conjunto de Certificaciones Superiores destinadas a profesionales que buscan profundizar conocimientos y ampliar competencias específicas dentro del área de la salud.

Entre las especializaciones disponibles se encuentran Cuidados Quirúrgicos, Anestesiología y Tratamiento del Dolor (Res. 4217/23), Cuidados Críticos (Res. 669/16) y Neonatología (Res. 866/16), campos altamente demandados por instituciones médicas debido al crecimiento de la complejidad asistencial.

También se encuentra abierta la inscripción para la certificación en Salud y Seguridad Operacional en el Trabajo en Establecimientos de Salud (Res. 302/10), enfocada en la prevención de riesgos laborales y la mejora de protocolos dentro de organizaciones sanitarias.

Según destacaron desde la casa de estudios, estas propuestas apuntan a fortalecer la capacitación continua del personal sanitario y mejorar la calidad de atención en distintos niveles del sistema.

Cómo inscribirse y dónde solicitar información sobre las carreras 2026

La atención administrativa se realiza en la sede ubicada en Lucio Mansilla 5550, donde los interesados pueden acercarse para recibir asesoramiento personalizado sobre requisitos, planes de estudio y modalidades de cursada.

El horario de consultas presenciales es de martes a jueves entre las 16:30 y las 21:30 horas. Además, el instituto habilitó la línea telefónica 3329-302179 para responder inquietudes y brindar información detallada a futuros estudiantes.

Desde SADIV señalaron que la apertura temprana de inscripciones busca facilitar la planificación académica de quienes desean iniciar o continuar su formación profesional en el ámbito sanitario durante 2026, en un contexto donde la capacitación técnica especializada se vuelve cada vez más necesaria para el sistema de salud.