martes 24 de febrero de 2026
    • Ramallo: Fentanilo contaminado, la Justicia confirmó la prisión del director técnico de HLB Pharma

    Cámara Federal de Casación rechazó un pedido de excarcelación de José Maiorano, acusado por la adulteración de fentanilo que involucra a Laboratorios Ramallo.

    24 de febrero de 2026 - 10:22
    El laboratorio donde se producía el fentanilo contaminado, uno de ellos, Laboratorios Ramallo. Su director técnico seguirá preso.

    Infobae

    La Justicia federal resolvió que José Maiorano, director técnico del laboratorio HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo continúe detenido con prisión preventiva en la causa por el fentanilo contaminado que habría provocado más de un centenar de muertes. La Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por su defensa para recuperar la libertad.

    Casación rechazó la excarcelación del director técnico

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” el planteo presentado por la defensa de Maiorano, que buscaba revertir la decisión previa de mantenerlo detenido. El tribunal estuvo integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, quienes ratificaron así las resoluciones adoptadas en instancias anteriores.

    El acusado permanece detenido desde agosto pasado por orden del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación sobre la producción y distribución de ampollas de fentanilo presuntamente adulteradas.

    La Cámara Federal de La Plata ya había rechazado su liberación al considerar que existen riesgos procesales vigentes, entre ellos la posibilidad de interferir en la investigación o influir sobre testigos y documentación relevante.

    La causa por el fentanilo contaminado y las muertes investigadas

    Según la imputación judicial, el medicamento —un potente analgésico utilizado en cirugías y terapias intensivas— habría sido distribuido contaminado, provocando cuadros graves de infección y fallecimientos en distintos centros de salud del país.

    La investigación analiza si la adulteración fue deliberada y si existieron fallas graves en los controles de calidad, la trazabilidad del producto y los procesos de fabricación dentro del laboratorio.

    Los lotes investigados, identificados como 31202 y 31244 del Fentanilo HLB, habrían sido contaminados con bacterias multirresistentes durante la producción. Se investiga si estos hechos están vinculados con al menos 111 muertes.

    Procesamientos, detenidos y avance del expediente judicial

    Maiorano fue procesado con prisión preventiva en septiembre de 2025 como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales seguida de muerte, además de adulteración peligrosa para la salud. La Justicia destacó su rol como director técnico y responsable del certificado que habilitaba la producción del fármaco.

    En la causa también permanecen detenidos Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio, su hermano Diego García y otros imputados, mientras que Nilda Furfaro cumple prisión domiciliaria. Las penas en expectativa oscilan entre 10 y 25 años de prisión.

    El expediente supera las 6.000 fojas y continúa incorporando informes médicos y pericias técnicas. El origen del caso se remonta a mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta nacional tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata por una serie de muertes asociadas al anestésico, lo que derivó en la clausura de las plantas y el inicio de la investigación penal.

