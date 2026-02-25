miércoles 25 de febrero de 2026
    El Municipio de Zárate refuerza la prevención sanitaria y mantiene activa la vacunación contra el dengue

    La Secretaría de Salud de Zárate continúa impulsando acciones preventivas y sostiene la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue.

    25 de febrero de 2026 - 11:50
    Impulsan acciones preventivas y sostiene la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue en hospitales municipales, sin turno previo.

    Impulsan acciones preventivas y sostiene la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue en hospitales municipales, sin turno previo.

    Google-ilustrativa

    El Municipio de Zárate avanza con nuevas estrategias para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud pública, con eje en la vacunación y la concientización comunitaria. En ese marco, continúa disponible la vacuna contra el dengue en los centros sanitarios municipales, buscando reducir riesgos ante posibles brotes y proteger a los vecinos.

    Vacunación contra el dengue: dónde y cómo acceder

    Desde la Secretaría de Salud informaron que la vacuna contra el dengue se aplica actualmente en los hospitales intermedios municipales Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro, en Zárate, y Hospital Intermedio Municipal Dr. Aurelio Aleotti, en la localidad de Lima.

    La atención se realiza de lunes a viernes entre las 7 y las 14 horas, sin necesidad de solicitar turno previo. Las autoridades remarcaron que esta modalidad busca facilitar el acceso y ampliar la cobertura sanitaria, evitando demoras administrativas y promoviendo la vacunación oportuna.

    Antes de recibir la dosis, las personas interesadas deben completar un cuestionario de pre vacunación disponible de manera online, requisito necesario para evaluar condiciones de salud y garantizar una aplicación segura.

    A quiénes está dirigida la vacuna y criterios de prioridad

    La campaña está destinada a personas de entre 15 y 59 años, siguiendo los lineamientos sanitarios vigentes. Dentro de ese grupo etario, se prioriza especialmente a quienes hayan tenido dengue previamente, considerando además factores como la edad y la presencia de comorbilidades.

    Desde el área de Salud explicaron que la estrategia apunta a reducir la posibilidad de cuadros graves y disminuir la circulación del virus en la comunidad, fortaleciendo así la respuesta preventiva ante escenarios epidemiológicos complejos.

    Asimismo, se insiste en la importancia de consultar ante dudas médicas y completar correctamente la información solicitada en el formulario previo, ya que permite optimizar la organización del operativo sanitario.

    Prevención y concientización: el eje de la política sanitaria local

    Además de la vacunación, el Municipio continúa desarrollando campañas de prevención orientadas a eliminar criaderos de mosquitos y promover hábitos saludables en los hogares. Estas acciones incluyen recomendaciones sobre descacharrado, limpieza de recipientes con agua acumulada y control de espacios al aire libre.

    Las autoridades destacaron que la participación ciudadana resulta clave para sostener los resultados sanitarios, ya que la prevención del dengue depende tanto de las políticas públicas como del compromiso comunitario.

    En este sentido, el fortalecimiento de los programas de salud preventiva forma parte de una estrategia integral que busca anticiparse a eventuales brotes, mejorar la calidad de vida de los vecinos y consolidar un sistema sanitario cercano y accesible para toda la población.

