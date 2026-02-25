Rock en Baradero confirmó la grilla por día para su edición 2026 en el Anfiteatro Municipal

Baradero, la República del Rock, se prepara una vez más para recibir a hordas de fanáticos de todo el país y la región.

El festival Rock en la ciudad de Baradero oficializó la grilla completa por jornadas para su edición 2026, que se realizará el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal. Con más de 30 artistas confirmados, el evento reafirma su lugar como uno de los encuentros musicales más importantes del país, combinando referentes históricos y nuevas generaciones del rock nacional.

La organización confirmó que el festival mantendrá su formato característico de escenarios simultáneos, una dinámica que permite la convivencia de distintos géneros musicales y propuestas artísticas a lo largo de cada jornada. Desde el rock clásico hasta sonidos alternativos, indie, reggae y fusiones latinoamericanas, la programación apunta a atraer públicos diversos.

Si bien los horarios detallados de cada presentación serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales del evento, se anticipó que las actividades comenzarán durante la tarde con bandas emergentes y proyectos en crecimiento, mientras que los cierres nocturnos quedarán reservados para los artistas de mayor convocatoria.

Este esquema busca sostener el espíritu del festival: impulsar nuevas expresiones musicales sin dejar de lado a los nombres consagrados que marcaron distintas etapas del rock argentino y regional.

Viernes 3 de abril: trayectoria, energía y cruces generacionales

La primera jornada tendrá como protagonistas a Las Pelotas y la banda uruguaya La Vela Puerca, dos grupos con fuerte presencia escénica y amplia trayectoria en festivales masivos. El día también incluirá propuestas que combinan fiesta y rock, como Kapanga y La Delio Valdez, además del sonido característico de Guasones.

La programación del viernes se completa con artistas que representan distintas vertientes musicales: Eruca Sativa aportará potencia instrumental, mientras que Los Espíritus sumarán su impronta psicodélica y bluesera. También estarán Turf, El Plan de la Mariposa, Dancing Mood y Los Pérez García, junto a proyectos emergentes como Camionero, Autos Robados, Boyler y Seda Carmín.

La variedad del line up busca generar una experiencia dinámica, donde el público pueda recorrer diferentes estilos a lo largo de toda la jornada.

Sábado 4 de abril: grandes cierres y figuras clave del rock nacional

El segundo día del festival tendrá un cierre de alto impacto con Babasónicos y Rata Blanca, dos bandas emblemáticas que representan generaciones y estilos distintos dentro del rock en español. Mientras Babasónicos mantiene su vigencia dentro del rock alternativo, Rata Blanca continúa siendo uno de los máximos exponentes del heavy metal latinoamericano.

La jornada también contará con nombres destacados de la escena actual como El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue y Marilina Bertoldi, junto a propuestas consolidadas como Catupecu Machu y Los Pericos.

El listado se amplía con artistas que vienen ganando protagonismo en los últimos años, entre ellos Peces Raros, El Zar, Gauchito Club, Indios y Los Tabaleros. Además, completan la programación Kill Flora, Florian, Ilan Amores, Terapia y Juan Baro.

Con esta grilla, Rock en Baradero apuesta nuevamente a consolidarse como un espacio de encuentro para distintas generaciones musicales, reafirmando su identidad como uno de los festivales más representativos del calendario cultural argentino.