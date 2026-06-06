Ramallo enfrenta una fuerte pérdida de empleo por la caída de la actividad metalúrgica

La crisis que atraviesa la industria metalúrgica sigue dejando consecuencias en Ramallo y el corredor productivo del norte bonaerense.

La crisis que atraviesa la industria metalúrgica y siderúrgica continúa dejando consecuencias en la ciudad de Ramallo y la región. Durante los primeros meses de 2026, más de 300 trabajadores vieron afectada su situación laboral por cierres de empresas, despidos y la finalización de contratos vinculados a la actividad industrial, en un contexto marcado por la caída de la producción y la reducción de inversiones.

El impacto de la retracción económica golpea especialmente a las empresas proveedoras de servicios metalúrgicos e industriales que dependen de la actividad de las grandes compañías de la región. La menor demanda de trabajos contratados provocó una fuerte reducción del empleo en distintos establecimientos.

Uno de los casos más significativos fue el de Tecsesi, firma que dejó de operar a comienzos de este año. Aunque parte de su personal logró ser absorbido por otras empresas, numerosos trabajadores quedaron sin continuidad laboral.

A este escenario se sumó el cierre definitivo de Leval, que dejó sin empleo a más de 50 personas, y la paralización de actividades de Damluc, ubicada en el Parque Industrial Comirsa, donde cerca de 80 trabajadores resultaron afectados.

Nuevos despidos y menos contratos en la actividad siderúrgica

La preocupación se profundizó en los últimos días tras conocerse nuevos despidos en Welding Alloys Argentina, empresa radicada también en Comirsa. Varios trabajadores recibieron telegramas de desvinculación mientras persiste la incertidumbre respecto del futuro de otros empleados de la firma.

Por otra parte, la caída de la actividad industrial también quedó reflejada en la finalización de contratos eventuales vinculados a Ternium. Según datos relevados en el sector, alrededor de 80 trabajadores contratados bajo esta modalidad dejaron de prestar servicios durante los primeros meses del año.

La situación evidencia una menor demanda de mano de obra asociada a la producción siderúrgica, uno de los motores económicos más importantes de la región.

Crece la preocupación por el impacto económico en Ramallo

Frente a este panorama, los gremios realizan gestiones para intentar reubicar trabajadores en otras empresas y amortiguar el impacto social de la crisis. Sin embargo, advierten que la recuperación del empleo dependerá de una reactivación sostenida de la actividad industrial y de la llegada de nuevas inversiones.

En Ramallo, la preocupación es creciente debido a la estrecha relación entre la economía local y el entramado productivo regional. Cada puesto de trabajo perdido repercute directamente en las familias afectadas y también en el comercio, los servicios y otras actividades que dependen del movimiento económico generado por las industrias.

Mientras empresarios, trabajadores y dirigentes gremiales siguen de cerca la evolución del sector, la incertidumbre continúa marcando el presente de una actividad clave para el desarrollo productivo del norte bonaerense.