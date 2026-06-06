Ramallo: el Municipio analizará cambios en tasas tras los reclamos de comerciantes

Luego de los reclamos planteados por comerciantes de Ramallo por el impacto de algunas tasas municipales, el Ejecutivo confirmó que evaluará posibles modificaciones y avanzará en una mesa de trabajo para analizar la situación del sector.

Los reclamos de comerciantes de la ciudad de Ramallo por el impacto de algunas tasas municipales comenzaron a generar respuestas desde el Ejecutivo local. Tras un encuentro entre funcionarios y representantes del sector, el Municipio confirmó que analizará posibles modificaciones y avanzará en nuevas instancias de diálogo para estudiar la situación económica que atraviesan los negocios locales.

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Durante las últimas semanas, comerciantes de distintos rubros manifestaron su preocupación por el peso de las tasas municipales en un contexto marcado por la caída del consumo, el incremento de los costos operativos y una menor actividad económica.

Según expresaron desde el sector, la presión tributaria actual resulta cada vez más difícil de sostener para numerosos establecimientos, por lo que solicitaron una revisión de los esquemas vigentes para aliviar la carga sobre las pequeñas y medianas empresas locales.

El secretario de Hacienda, Lucas Reyik, confirmó que durante la reunión ambas partes pudieron plantear sus inquietudes y coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en conjunto.

En ese marco, adelantó que el Municipio estudiará los planteos vinculados a la tasa de habilitación, la tasa de Seguridad e Higiene y la tasa vial. No obstante, aclaró que cualquier modificación requerirá un análisis técnico, legal y contable para determinar su viabilidad y su impacto en las finanzas municipales.

Nuevas reuniones para buscar soluciones

Desde el Ejecutivo sostuvieron que las dificultades que enfrenta el comercio local están relacionadas principalmente con el contexto económico general y no exclusivamente con las tasas municipales.

Además, remarcaron que los recursos obtenidos a través de estos tributos son fundamentales para financiar servicios esenciales, obras públicas y el funcionamiento del sistema de salud municipal.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron mantener nuevas reuniones durante las próximas semanas con el objetivo de profundizar el análisis de los planteos y avanzar en posibles alternativas que permitan atender las demandas del sector sin comprometer las prestaciones que brinda el Estado local.