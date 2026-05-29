Ramallo: así funcionará el nuevo sistema automático para controlar camiones en Villa General Savio

El municipio colocó la estructura principal sobre el acceso a Villa General Savio y comenzó la primera etapa del sistema de control automatizado de camiones.

El Municipio de Ramallo avanzó en la instalación del nuevo sistema automatizado de control y pesaje de tránsito pesado sobre el acceso a Villa General Savio. La iniciativa busca ordenar la circulación de camiones, detectar excesos de carga y mejorar la seguridad vial en una de las zonas con mayor movimiento logístico del distrito.

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Durante los últimos días quedó colocado el pórtico principal sobre el acceso a la localidad, luego del segundo paso a nivel desde Ruta 9 hacia Cabalén. Allí funcionará el sistema tecnológico denominado Free Flow, que permitirá realizar controles automatizados sin necesidad de detener completamente la circulación vehicular.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Leandro Torri, explicó que esta estructura representa la primera etapa de un proyecto integral que incluirá equipamiento de control, monitoreo y pesaje dinámico de camiones.

Según detalló el funcionario, el objetivo principal es controlar el tránsito pesado que ingresa y egresa del Partido de Ramallo, especialmente el vinculado al movimiento industrial de la región.

Cómo funcionará el pesaje dinámico de camiones en movimiento

El nuevo sistema utilizará tecnología WIM (Weight in Motion), un mecanismo que permite pesar camiones en movimiento mediante sensores instalados sobre la calzada. A través de este equipamiento se podrá detectar tanto el peso total del vehículo como la distribución de carga en cada eje.

Cuando el sistema detecte posibles irregularidades o excesos de peso, el transporte será derivado hacia una balanza fija homologada donde se realizará una verificación completa.

Desde el municipio indicaron que esta herramienta permitirá reducir el deterioro de rutas y accesos provocado por el exceso de carga, además de optimizar los controles sobre el transporte pesado que circula diariamente por la zona industrial.

Torri señaló además que la mayor parte del tránsito de cargas circulará por ese sector, salvo autorizaciones especiales para otros accesos.

El proyecto sumará servicios para transportistas y mantenimiento vial

La iniciativa también contempla el desarrollo de un área integral de servicios sobre un predio municipal de 5,6 hectáreas recuperado recientemente por el municipio.

En ese espacio se proyecta construir una playa de estacionamiento para camiones, sanitarios, duchas y un sector gastronómico destinado a los transportistas. Además, a futuro podría incorporarse una estación de servicio.

Otro de los puntos destacados del proyecto es que la empresa concesionaria tendrá a cargo el mantenimiento integral de toda la traza, incluyendo banquinas, iluminación, desagües y señalización vial.

Con este nuevo sistema, el municipio apunta a fortalecer el control del tránsito pesado, mejorar la infraestructura vial y generar mejores condiciones de circulación en uno de los principales corredores logísticos del distrito.