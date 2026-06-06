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    • San Antonio de Areco: La prevención del suicidio abrió una discusión que la ciudad venía postergando

    Una charla abierta en el Concejo de San Antonio de Areco reunió a vecinos, familias, profesionales, concejales y funcionarios.

    6 de junio de 2026 - 10:36
    La salud mental golpeó la puerta de la agenda local, el silencio dejó de ser una opción.

    La salud mental golpeó la puerta de la agenda local, el silencio dejó de ser una opción.

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    Vecinos, familiares, concejales, funcionarios, referentes religiosos y profesionales de la salud de la ciudad de San Antonio de Areco participaron de una charla abierta sobre prevención del suicidio en el recinto del Concejo Deliberante, una convocatoria que volvió a poner a la salud mental en el centro de una discusión que la comunidad viene reclamando desde hace años.

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    Una jornada para dejar de mirar para otro lado

    La actividad fue impulsada por la Parroquia San Antonio de Padua, la Municipalidad y la asociación civil Escenarios Saludables. Durante más de dos horas, los expositores compartieron herramientas, experiencias y conceptos vinculados a la prevención, el acompañamiento y la construcción de redes comunitarias capaces de detectar situaciones de sufrimiento antes de que sea demasiado tarde.

    Uno de los ejes centrales fue la necesidad de hablar del tema. Marcos Vanzini, integrante de Escenarios Saludables, señaló que durante años el suicidio permaneció oculto detrás de prejuicios y silencios, cuando el diálogo abierto constituye una herramienta preventiva fundamental. También remarcó que el fenómeno viene creciendo en Argentina y que la comunidad puede desempeñar un rol clave acompañando a quienes atraviesan momentos de profundo dolor.

    Escucha, acompañamiento y atención profesional

    Los organizadores evitaron plantear soluciones simplistas. Insistieron en que una persona con ideación suicida necesita atención profesional, pero también contención humana mientras logra acceder a ella. En ese marco, se destacó el valor de los vínculos cotidianos, la escucha activa y la presencia de familiares, amigos, vecinos e instituciones.

    La charla contó además con la participación del psiquiatra Raúl Morello, quien abordó aspectos vinculados a la salud mental, los mitos que rodean al suicidio y el papel que cumplen los profesionales en el acompañamiento de quienes atraviesan situaciones críticas.

    La prevención del suicidio entra en la agenda pública local

    Más allá de los conceptos técnicos, la jornada tuvo un fuerte componente emocional. Entre los asistentes había familiares que perdieron hijos, hijas y seres queridos por esta causa, una presencia que recordó que detrás de cada estadística hay historias, nombres y ausencias que siguen doliendo.

    El encuentro dejó además una imagen poco habitual: distintos sectores de la comunidad compartiendo un mismo espacio para hablar de salud mental. Funcionarios, concejales de distintos espacios políticos, representantes de instituciones, referentes religiosos y vecinos coincidieron en una preocupación que atraviesa ideologías y pertenencias.

    La convocatoria cerró con una invitación concreta: construir una comunidad más atenta, más cercana y menos indiferente. Para los participantes, la prevención no depende únicamente de los consultorios; también empieza en una conversación, en una llamada, en un mensaje o en la decisión de acompañar a alguien que está sufriendo.

    La incógnita que queda abierta es si esta charla será el punto de partida de una agenda sostenida sobre salud mental y prevención del suicidio o si quedará como un encuentro valioso pero aislado. Lo que sí quedó claro es que, al menos por un día, el silencio dejó de ser una opción.

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