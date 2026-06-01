Investigan la muerte de un joven en Ramallo: aprehendieron a su pareja y a su cuñado

La Justicia de San Nicolás investiga la muerte de Enzo Gabriel Díaz, de 29 años, ocurrida este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Salta al 900 aproximadamente, en Ramallo.

La Justicia de San Nicolás avanza en la investigación por la muerte de Enzo Gabriel Díaz, un joven de 29 años que falleció este domingo en una vivienda de la ciudad de Ramallo . En el marco de la causa, fueron aprehendidos su pareja, una efectivo policial, y el hermano de la mujer, mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permitirán esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, momentos antes de la muerte se habría producido una fuerte discusión entre Díaz y su pareja, una oficial de Policía que presta servicios en el Comando de Prevención Rural de Ramallo.

Durante el conflicto, el joven habría comenzado a arrojar distintos elementos dentro de la vivienda. Ante esa situación, la mujer decidió comunicarse con la madre de Díaz para solicitar asistencia, ya que existirían antecedentes de episodios similares presuntamente relacionados con el consumo de sustancias.

Cuando la progenitora llegó al domicilio ubicado sobre calle Salta al 900 aproximadamente, encontró a su hijo tendido en el suelo.

Los testimonios y las primeras medidas judiciales

Según trascendió en el marco de la investigación, la mujer sujetaba las piernas de Díaz mientras que su hermano intentaba contenerlo tomándolo del cuello. Al momento de ser hallado, el joven presentaba una coloración violácea en el rostro.

Posteriormente, un vecino advirtió que aún mostraba mínimos signos vitales y dio aviso a los servicios de emergencia. Mientras aguardaba la llegada de la ambulancia, realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de asistirlo.

Tras el hecho, la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de San Nicolás ordenó una serie de medidas para preservar pruebas y reconstruir lo sucedido.

La autopsia será clave para determinar las causas de la muerte

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados de la autopsia para establecer con precisión qué provocó el fallecimiento de Díaz.

Entre las líneas de análisis también figura la posibilidad de una sobredosis, aunque esa circunstancia deberá ser confirmada o descartada mediante las pericias médicas y toxicológicas correspondientes.

Por disposición judicial, la pareja del joven y su cuñado fueron trasladados a una dependencia policial en calidad de aprehendidos hasta tanto se conozcan los resultados preliminares de las actuaciones forenses.

Además, durante el procedimiento se secuestraron una pistola Bersa TPR9 y un chaleco antibalas reglamentario asignados a la efectivo policial, elementos que quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.