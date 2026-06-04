Ramallo: convocan a una asamblea abierta por un nuevo aniversario de Ni Una Menos

La organización Casa de la Mujer de Ramallo convocó a una nueva reunión de la Asamblea de Mujeres en Alerta de Ramallo y la región, en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, que este 3 de junio cumplió once años desde su primera movilización masiva en Argentina.

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos en Argentina, organizaciones de Ramallo volverán a reunirse en una asamblea abierta para reflexionar sobre la violencia de género, analizar la situación actual y promover acciones que contribuyan a fortalecer la prevención, la asistencia y el acceso a la justicia para las mujeres.

La Casa de la Mujer de Ramallo convocó a una nueva reunión de la Asamblea de Mujeres en Alerta de Ramallo y la región, en el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, que este 3 de junio cumplió once años desde su histórica irrupción en la agenda pública argentina.

El encuentro se llevará a cabo este viernes a las 18:00 en la plaza José María Bustos, ubicada frente a la sede local del Juzgado. Según informaron las organizadoras, la jornada estará destinada a debatir distintas problemáticas relacionadas con las violencias por motivos de género y las dificultades que enfrentan muchas mujeres para acceder a mecanismos de protección efectivos.

La convocatoria está dirigida a mujeres, organizaciones sociales, instituciones y vecinos interesados en participar de un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre una problemática que continúa generando preocupación en todo el país.

La preocupación por los casos recientes y el acceso a la justicia

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la Casa de la Mujer destacó la necesidad de mantener vigente el reclamo por políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

En ese sentido, la organización hizo referencia a situaciones recientes ocurridas en la región, entre ellas el caso de Agostina y el fallecimiento de Noelia, una mujer que había solicitado intervención policial ante una situación de retención forzada en su vivienda.

Desde la entidad señalaron que estos hechos vuelven a poner en discusión la importancia de contar con respuestas rápidas y eficaces por parte de las instituciones encargadas de brindar asistencia y protección. Asimismo, remarcaron que en numerosos casos las víctimas habían realizado denuncias previas o incluso contaban con medidas de resguardo que no lograron evitar desenlaces trágicos.

Datos sobre violencia de género y desafíos pendientes

El documento difundido por la organización también cita estadísticas del Observatorio de Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, que indican que durante 2026 se registraron 99 femicidios en Argentina.

Además, se recordó que desde el nacimiento del movimiento Ni Una Menos, en junio de 2015, se contabilizan más de 3.200 víctimas de femicidios en el país, una cifra que continúa impulsando reclamos por mayores recursos destinados a la prevención, asistencia y acompañamiento de mujeres en situación de violencia.

Las organizadoras consideran que aún existen importantes desafíos pendientes en materia de acceso a derechos y protección integral, por lo que la asamblea de este viernes buscará generar un espacio de participación comunitaria donde se compartan experiencias, inquietudes y propuestas para fortalecer las redes de contención en Ramallo y la región.