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    • Helena Arbeleche: medalla y mejores marcas en su debut con la selección

    En su estreno con la selección argentina en el Speedo Sectionals 2026, la pergaminense de 13 años logró subirse al podio con un bronce en los 100 metros pecho.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de junio de 2026 - 14:39
    Helena Arbeleche con la medalla de bronce obtenida este viernes en los 100 metros pecho.

    Helena Arbeleche con la medalla de bronce obtenida este viernes en los 100 metros pecho.

    HELENA ARBELECHE

    La nadadora pergaminense Helena Arbeleche, de 13 años, tuvo un inicio destacado en el torneo Speedo Sectionals 2026 que se desarrolla en el Centro Acuático FAST (Florida Aquatics Swimming & Training) de Ocala, Florida (Estados Unidos), donde integra por primera vez un seleccionado argentino y compite en una exigente cita internacional que reúne a nadadores de distintos países. El certamen, que se disputa en pileta de 50 metros, comenzó el jueves y finalizará este domingo.

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    En su primera experiencia representando al país, la representante de SER Natación - Campana Boat Club mostró un rendimiento sólido en las primeras dos jornadas, destacándose especialmente en los 100 metros pecho, donde logró subirse al podio. El jueves, en el inicio de la competencia, "Hele" Arbeleche participó en los 50 metros pecho, ubicándose 17ª entre 62 competidoras con un tiempo de 35s. 7/10.

    Bronce y mejor marca personal

    La gran actuación llegó este viernes, cuando en los 100 metros pecho marcó un antes y un después en su participación. Por la mañana, en las series eliminatorias, registró 1m. 15s. 41/100, su mejor marca personal (PB), que le permitió clasificar a la final con el sexto mejor tiempo. Por la tarde, en la definición, volvió a destacarse y finalizó en el tercer lugar con 1m. 15s. 85/100, obteniendo la medalla de bronce en su categoría, compitiendo frente a nadadoras de mayor edad y experiencia. En la clasificación general de la prueba se ubicó octava.

    PB en los 200 metros combinados

    Este sábado por la mañana continuó su participación en los 200 metros combinados, donde mejoró su registro personal: con 2m. 30s. 33/100 logró bajar en más de tres segundos su marca y avanzó a la Final B (se disputará también este sábado) al ubicarse en el 16° puesto.

    Este domingo será el cierre de su participación en el Speedo Sectionals 2026, cuando compita en los 200 metros pecho, prueba en la que buscará completar una experiencia internacional de enorme valor formativo y competitivo.

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