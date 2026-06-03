Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido

El procedimiento se llevó a cabo el pasado domingo en calle Ginocchio, entre Marinero Panno y Sarmiento, donde efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, junto a personal de la Jefatura Comunal Ramallo y agentes de Tránsito Municipal, detectaron al conductor de una Ford EcoSport circulando de manera riesgosa.

Un conductor de 31 años fue aprehendido en Villa Ramallo luego de ser detectado realizando maniobras riesgosas al volante de una camioneta. El control efectuado por agentes policiales y de Tránsito Municipal confirmó que circulaba con 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los parámetros establecidos por la normativa vigente.

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El procedimiento tuvo lugar el pasado domingo en calle Ginocchio, entre Marinero Panno y Sarmiento. Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, junto a personal de la Jefatura Comunal y agentes de Tránsito Municipal, detectaron una Ford EcoSport que era conducida de manera peligrosa.

Tras interceptar el vehículo, los inspectores realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente los límites permitidos y también el máximo contemplado por el Código de Convivencia y Faltas de Ramallo.

Como consecuencia de la infracción, las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir y notificaron al infractor sobre el inicio de las actuaciones contravencionales correspondientes.

Si bien el vehículo no fue secuestrado durante el operativo, el conductor quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones administrativas y judiciales derivadas del caso.

Qué sanciones prevé la normativa de Ramallo

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Paz y del Juzgado de Faltas de Ramallo, organismos que dispusieron las diligencias de rigor y posteriormente ordenaron la liberación del aprehendido, sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse.

De acuerdo con el Código de Convivencia y Faltas local, los conductores que registren más de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre pueden enfrentar multas de entre 300 y 400 Unidades Fijas, además de inhabilitaciones para conducir que pueden extenderse hasta 240 días.

El episodio vuelve a poner de relieve los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de los controles preventivos para garantizar la seguridad vial en las calles del distrito.