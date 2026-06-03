Villa Ramallo: Conducía con 2,61 gramos de alcohol en sangre y fue aprehendido

Un conductor de 31 años fue aprehendido en Villa Ramallo luego de ser detectado realizando maniobras riesgosas al volante de una camioneta. El control efectuado por agentes policiales y de Tránsito Municipal confirmó que circulaba con 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los parámetros establecidos por la normativa vigente.
Operativo de control y resultado de la alcoholemia
El procedimiento tuvo lugar el pasado domingo en calle Ginocchio, entre Marinero Panno y Sarmiento. Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda, junto a personal de la Jefatura Comunal y agentes de Tránsito Municipal, detectaron una Ford EcoSport que era conducida de manera peligrosa.
Tras interceptar el vehículo, los inspectores realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente los límites permitidos y también el máximo contemplado por el Código de Convivencia y Faltas de Ramallo.
Medidas adoptadas contra el conductor
Como consecuencia de la infracción, las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir y notificaron al infractor sobre el inicio de las actuaciones contravencionales correspondientes.
Si bien el vehículo no fue secuestrado durante el operativo, el conductor quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones administrativas y judiciales derivadas del caso.
Qué sanciones prevé la normativa de Ramallo
La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Paz y del Juzgado de Faltas de Ramallo, organismos que dispusieron las diligencias de rigor y posteriormente ordenaron la liberación del aprehendido, sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse.
De acuerdo con el Código de Convivencia y Faltas local, los conductores que registren más de 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre pueden enfrentar multas de entre 300 y 400 Unidades Fijas, además de inhabilitaciones para conducir que pueden extenderse hasta 240 días.
El episodio vuelve a poner de relieve los riesgos que implica conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de los controles preventivos para garantizar la seguridad vial en las calles del distrito.