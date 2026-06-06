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    • San Pedro: Seis empresas compiten por la renovación tecnológica del laboratorio del Hospital Dr Emilio Ruffa

    En San Pedro la licitación busca incorporar equipamiento de última generación para modernizar el laboratorio, agilizar diagnósticos y mejorar la atención.

    6 de junio de 2026 - 16:30
    Se llevó a cabo este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública nacional para la incorporación de equipamiento destinado al Laboratorio del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.&nbsp;

    Se llevó a cabo este viernes la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública nacional para la incorporación de equipamiento destinado al Laboratorio del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa. 

    notisanpedro.info

    El Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa de la ciudad de San Pedro dio un nuevo paso en el proceso de modernización de sus servicios con la apertura de sobres de la licitación pública nacional destinada a renovar el equipamiento del laboratorio. Seis empresas participaron del acto administrativo, que permitirá avanzar en la incorporación de tecnología para optimizar diagnósticos y fortalecer la atención sanitaria.

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    Renovación tecnológica para mejorar los diagnósticos

    La apertura de sobres se realizó este viernes en las dependencias de la Secretaría de Economía y contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de las empresas oferentes. El proceso forma parte de una estrategia orientada a actualizar la infraestructura tecnológica del principal centro de salud público del distrito.

    Según se informó, la licitación contempla la incorporación de equipamiento bajo la modalidad de comodato, junto con la provisión periódica de reactivos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo del laboratorio.

    Qué equipamiento incorporará el Hospital Emilio Ruffa

    El pliego técnico prevé la adquisición de un contador hematológico, un equipo de ácido base, un sistema para determinación de troponinas, un autoanalizador de química, un coagulómetro, un autoanalizador de hemocultivo y un sistema integrado de información para la gestión del laboratorio.

    Las autoridades sanitarias destacaron que la incorporación de esta tecnología permitirá reducir tiempos de respuesta para médicos y pacientes, además de incrementar la precisión de los estudios realizados diariamente en el hospital.

    Más de 35.000 pacientes atendidos en un año

    La inversión responde a la creciente demanda que enfrenta el Laboratorio del Hospital Emilio Ruffa, considerado una pieza fundamental dentro del sistema de salud pública local. De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante el último año el servicio brindó atención a más de 35.000 pacientes y realizó más de 211.000 determinaciones analíticas.

    La automatización de procesos y la implementación de un sistema informático para la carga y gestión de resultados permitirán disminuir tareas operativas, optimizar recursos y reducir errores vinculados a la registración manual de datos. De esta manera, el municipio busca fortalecer una de las áreas estratégicas para la detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades.

    La apertura de sobres contó con la participación de funcionarios municipales de las áreas de Gobierno, Economía, Legal y Técnica, Contaduría, Compras y autoridades del Hospital Municipal, quienes supervisaron el desarrollo del proceso licitatorio.

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