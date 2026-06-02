Ramallo fortalece los comedores escolares con nuevo equipamiento para 17 escuelas

La Municipalidad de Ramallo, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, llevó adelante una inversión de 22.300.000 Millones de pesos, destinada a la compra de equipamiento para escuelas y jardines del distrito.

Diecisiete escuelas del partido de Ramallo recibieron nuevo equipamiento de cocina destinado a fortalecer el funcionamiento de los comedores escolares y mejorar la prestación del Servicio Alimentario Escolar (SAE). La entrega se realizó en el Centro Universitario de Ramallo con la participación de autoridades provinciales, educativas y representantes de las instituciones beneficiadas.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Servicio Alimentario Escolar, un programa que garantiza el acceso a una alimentación adecuada para miles de estudiantes que asisten diariamente a establecimientos educativos de gestión estatal.

Los elementos entregados permitirán optimizar las tareas de preparación, cocción y conservación de los alimentos en los comedores escolares. Además, contribuirán a mejorar las condiciones laborales del personal auxiliar que diariamente sostiene el servicio en cada institución educativa.

Del acto participaron el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano; la directora local del SAE, Mariana Mota; la nutricionista del programa, Betiena Granieri; la inspectora jefa distrital, Alejandra Signo; integrantes del Consejo Escolar y referentes educativos del distrito.

Durante la jornada, las autoridades remarcaron la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura y equipamiento para garantizar un servicio alimentario de calidad. También destacaron el rol fundamental que cumplen los comedores escolares dentro del sistema educativo y su impacto en el bienestar de los estudiantes.

Las escuelas beneficiadas están distribuidas en todo el distrito

Las 17 instituciones que recibieron el equipamiento pertenecen a distintos niveles educativos y se encuentran ubicadas en diversas localidades del partido de Ramallo. La medida busca fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos frente al crecimiento sostenido de la demanda alimentaria registrado en los últimos años.

Asimismo, se reconoció el trabajo cotidiano de auxiliares, docentes y equipos directivos que acompañan a las familias y sostienen el funcionamiento de los comedores. La incorporación de nuevos recursos permitirá optimizar el servicio y brindar mejores condiciones para la atención de los alumnos durante la jornada escolar.