lunes 01 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo batió un récord histórico con 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026

    Ramallo registró un crecimiento cercano al 20% respecto al año pasado y se posiciona entre los municipios con mayor participación en el certamen provincial.

    1 de junio de 2026 - 19:00
    Ramallo registró un récord histórico de 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026. La cifra representa un crecimiento del 20% y consolida al distrito entre los protagonistas de la competencia.

    Ramallo registró un récord histórico de 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026. La cifra representa un crecimiento del 20% y consolida al distrito entre los protagonistas de la competencia.

    lavozderamallo.com.ar

    Ramallo alcanzó una marca inédita en los Juegos Bonaerenses al registrar 4.767 inscriptos para la edición 2026. El número representa un crecimiento cercano al 20% respecto del año anterior y confirma el fuerte interés de vecinos de todas las edades por participar del evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

    Lee además
    Comerciantes de Ramallo alertan por la caída de ventas, el menor consumo y el aumento de la presión tributaria. Reclaman diálogo con el Municipio para encontrar soluciones a la crisis del sector.

    Ramallo: el sector comercial pide respuestas ante la baja del consumo y los impuestos
    La Justicia de San Nicolás investiga la muerte de Enzo Gabriel Díaz, de 29 años, ocurrida este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Salta al 900 aproximadamente, en Ramallo. 

    Investigan la muerte de un joven en Ramallo: aprehendieron a su pareja y a su cuñado

    Récord de inscriptos para los Juegos Bonaerenses en Ramallo

    La cifra marca un antes y un después para el distrito, que año tras año viene incrementando su participación en la competencia. Los 4.767 anotados convierten a Ramallo en uno de los municipios protagonistas de una edición que ya es considerada histórica a nivel provincial.

    El crecimiento local acompaña una tendencia que también se refleja en toda la provincia. Por primera vez desde su creación, los Juegos Bonaerenses superaron los 500 mil inscriptos distribuidos en los 135 municipios bonaerenses, consolidando su relevancia como política pública de integración social, deportiva y cultural.

    Más de 100 disciplinas deportivas y culturales

    La edición 2026 contará con más de un centenar de disciplinas destinadas a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los participantes deberán atravesar las instancias local, regional e interregional antes de acceder a la esperada final provincial.

    Los Juegos Bonaerenses se han transformado en mucho más que una competencia. Para miles de participantes representan una oportunidad de formación, aprendizaje, inclusión y construcción de vínculos a través del deporte y la cultura.

    Desde el Municipio destacaron que detrás de cada inscripción existe un trabajo sostenido para ampliar el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales, promoviendo la participación comunitaria y fortaleciendo los espacios de encuentro entre vecinos.

    El Municipio prepara la logística para la final en Mar del Plata

    De acuerdo con el cronograma oficial, la etapa local comenzará durante junio y se extenderá durante los próximos meses hasta definir a los clasificados para la instancia decisiva.

    La final provincial volverá a desarrollarse en Mar del Plata durante octubre, en el marco del 35° aniversario de los Juegos Bonaerenses. Con vistas a esa instancia, el Municipio ya trabaja en la organización de la delegación local, incluyendo alojamiento, transporte e indumentaria para los competidores.

    Desde la gestión encabezada por el intendente Mauro Poletti remarcaron que el deporte y la cultura continúan siendo herramientas fundamentales para promover la inclusión, fortalecer la identidad local y generar oportunidades de desarrollo para vecinos de todas las edades.

    Con una participación récord y expectativas renovadas, Ramallo se prepara para vivir una nueva edición de los Juegos Bonaerenses con el objetivo de seguir dejando su huella en una de las competencias más convocantes del país.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: el sector comercial pide respuestas ante la baja del consumo y los impuestos

    Investigan la muerte de un joven en Ramallo: aprehendieron a su pareja y a su cuñado

    Ramallo: así funcionará el nuevo sistema automático para controlar camiones en Villa General Savio

    Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial

    Ramallo: El Paraíso avanza con la recuperación de su histórica estación ferroviaria de 1886

    Ramallo reparte chapadur para calefaccionar y crece la polémica por los riesgos para la salud

    Federación Agraria Ramallo advirtió que la baja de retenciones "no alcanza" para el campo

    Expoauto 2026 en Ramallo: homenajearán al "Flaco" Traverso en una gran muestra automovilística

    Ramallo volverá a tener colectivos interurbanos entre Zárate y San Nicolás

    San Pedro: COOPSER recibió a cooperativas eléctricas bonaerenses en una reunión clave de APEBA

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Justicia de San Nicolás investiga la muerte de Enzo Gabriel Díaz, de 29 años, ocurrida este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Salta al 900 aproximadamente, en Ramallo. 

    Investigan la muerte de un joven en Ramallo: aprehendieron a su pareja y a su cuñado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La mujer había expresado su deseo durante una cena familiar y su nieto decidió hacerlo realidad. La emotiva experiencia se viralizó en redes sociales y conmovió a miles de usuarios.

    San Nicolás: A los 92 años cumplió el sueño de volar y emocionó a miles con su historia
    El único detenido por el crimen de Agostina Vega es Claudio Barrelier.

    La autopsia reveló que Agostina Vega fue asfixiada: se hallaron "posibles signos de abuso sexual"

    Ramallo registró un récord histórico de 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026. La cifra representa un crecimiento del 20% y consolida al distrito entre los protagonistas de la competencia.

    Ramallo batió un récord histórico con 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026

    Brutal femicidio en Temperley: secuestró a su pareja, la asesinó a puñaladas y luego intentó quitarse la vida

    Brutal femicidio en Temperley: secuestró a su pareja, la asesinó a puñaladas y luego intentó quitarse la vida

    COOPSER fue anfitriona de la reunión mensual de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), un encuentro clave que reunió en la ciudad de San Pedro a representantes de distintas distribuidoras bonaerenses para analizar el complejo escenario que atraviesa el sector energético y coordinar acciones conjuntas.

    San Pedro: COOPSER recibió a cooperativas eléctricas bonaerenses en una reunión clave de APEBA