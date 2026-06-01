Ramallo batió un récord histórico con 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026

Ramallo registró un récord histórico de 4.767 inscriptos para los Juegos Bonaerenses 2026. La cifra representa un crecimiento del 20% y consolida al distrito entre los protagonistas de la competencia.

Ramallo alcanzó una marca inédita en los Juegos Bonaerenses al registrar 4.767 inscriptos para la edición 2026. El número representa un crecimiento cercano al 20% respecto del año anterior y confirma el fuerte interés de vecinos de todas las edades por participar del evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

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La cifra marca un antes y un después para el distrito, que año tras año viene incrementando su participación en la competencia. Los 4.767 anotados convierten a Ramallo en uno de los municipios protagonistas de una edición que ya es considerada histórica a nivel provincial.

El crecimiento local acompaña una tendencia que también se refleja en toda la provincia. Por primera vez desde su creación, los Juegos Bonaerenses superaron los 500 mil inscriptos distribuidos en los 135 municipios bonaerenses, consolidando su relevancia como política pública de integración social, deportiva y cultural.

La edición 2026 contará con más de un centenar de disciplinas destinadas a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los participantes deberán atravesar las instancias local, regional e interregional antes de acceder a la esperada final provincial.

Los Juegos Bonaerenses se han transformado en mucho más que una competencia. Para miles de participantes representan una oportunidad de formación, aprendizaje, inclusión y construcción de vínculos a través del deporte y la cultura.

Desde el Municipio destacaron que detrás de cada inscripción existe un trabajo sostenido para ampliar el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales, promoviendo la participación comunitaria y fortaleciendo los espacios de encuentro entre vecinos.

El Municipio prepara la logística para la final en Mar del Plata

De acuerdo con el cronograma oficial, la etapa local comenzará durante junio y se extenderá durante los próximos meses hasta definir a los clasificados para la instancia decisiva.

La final provincial volverá a desarrollarse en Mar del Plata durante octubre, en el marco del 35° aniversario de los Juegos Bonaerenses. Con vistas a esa instancia, el Municipio ya trabaja en la organización de la delegación local, incluyendo alojamiento, transporte e indumentaria para los competidores.

Desde la gestión encabezada por el intendente Mauro Poletti remarcaron que el deporte y la cultura continúan siendo herramientas fundamentales para promover la inclusión, fortalecer la identidad local y generar oportunidades de desarrollo para vecinos de todas las edades.

Con una participación récord y expectativas renovadas, Ramallo se prepara para vivir una nueva edición de los Juegos Bonaerenses con el objetivo de seguir dejando su huella en una de las competencias más convocantes del país.