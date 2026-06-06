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    • De San Nicolás a Córdoba: Comenzó el desmantelamiento de infraestructura de Atanor

    La empresa inició una nueva etapa del proceso de relocalización de sus operaciones en San Nicolás. El desmonte de infraestructura continuará durante 2026.

    6 de junio de 2026 - 14:00
    El proceso de relocalización de las operaciones que la empresa Atanor S.A. realizara en su planta de San Nicolás ingresó en una nueva etapa, con el traslado hacia Río Tercero de parte del equipamiento que estará operativo en la planta de la provincia de Córdoba.

    El proceso de relocalización de las operaciones que la empresa Atanor S.A. realizara en su planta de San Nicolás ingresó en una nueva etapa, con el traslado hacia Río Tercero de parte del equipamiento que estará operativo en la planta de la provincia de Córdoba.

    El Norte

    El proceso de relocalización de las operaciones de Atanor en la ciudad de San Nicolás sumó un nuevo capítulo con el inicio del traslado de equipamiento industrial hacia la planta que la compañía posee en Río Tercero, provincia de Córdoba. La medida forma parte de un plan que comenzó en 2025 y que contempla el desmantelamiento progresivo de la infraestructura productiva ubicada en barrio Química.

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    Avanza la mudanza de las operaciones de Atanor

    La empresa comenzó a trasladar parte del equipamiento que será utilizado en la planta cordobesa, donde se pondrán en marcha procesos productivos que anteriormente se desarrollaban en San Nicolás. Esta etapa representa un paso clave dentro del esquema de relocalización definido tras la conformación de una comisión encargada de coordinar los aspectos administrativos y logísticos de la mudanza.

    El proyecto contempla el retiro gradual de maquinaria e infraestructura industrial, en un operativo que demanda una compleja organización debido a las dimensiones y características del equipamiento involucrado.

    El proceso comenzó con la reducción del riesgo ambiental

    La relocalización se inició formalmente a mediados de 2025 con una serie de acciones coordinadas junto al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y otros organismos de control.

    Entre las primeras medidas adoptadas se destacó la reducción de las condiciones de riesgo ambiental en la planta nicoleña. Posteriormente, en octubre del año pasado, comenzó el retiro de materias primas, productos semielaborados y residuos almacenados en el predio.

    Ya durante enero de 2026, la empresa avanzó con el movimiento de infraestructura industrial vinculada directamente a los procesos productivos que serán trasladados a otras plantas del grupo.

    Saneamiento y desinstalación hasta 2027

    De acuerdo con las estimaciones de la compañía, las tareas de desinstalación de la infraestructura productiva y saneamiento del predio se extenderán durante todo 2026 y, posiblemente, hasta el primer semestre de 2027.

    Mientras tanto, Atanor también aguarda las autorizaciones correspondientes para concretar la relocalización de determinadas operaciones hacia su establecimiento ubicado en Pilar, donde podrían trasladarse algunos procesos que históricamente funcionaron en San Nicolás.

    La continuidad de estas etapas marcará el futuro del predio industrial de barrio Química, en el marco de un proceso que modificará de manera significativa el esquema productivo de la empresa en la región.

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