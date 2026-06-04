Ramallo: Comerciantes plantearon su preocupación por las tasas ante funcionarios locales

Representantes del Gobierno local mantuvieron una reunión con referentes del sector comercial en el marco del reclamo por los incrementos registrados en las tasas municipales.

Representantes del Gobierno de la ciudad de Ramallo recibieron este miércoles a referentes del sector comercial para abordar el reclamo por los incrementos registrados en las tasas municipales. El encuentro se extendió durante aproximadamente dos horas y media y permitió que ambas partes intercambiaran opiniones sobre la situación que atraviesan distintos rubros de la actividad económica.

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Durante la reunión, los representantes del sector comercial plantearon diversas inquietudes vinculadas al aumento de las tasas y al impacto que estos incrementos tienen sobre la actividad cotidiana de los negocios. Los participantes detallaron las dificultades que enfrentan distintos rubros y expusieron su preocupación por los costos que deben afrontar en el actual contexto económico.

Según trascendió, los comerciantes valoraron la posibilidad de ser escuchados por las autoridades y destacaron la predisposición mostrada por los funcionarios para recibir los planteos y conocer en detalle la realidad que atraviesa el sector.

La reunión se desarrolló en un clima de cordialidad y respeto, permitiendo un intercambio abierto entre las partes. Durante el encuentro se analizaron diferentes aspectos relacionados con la estructura tributaria municipal y las consecuencias que los aumentos generan en la actividad comercial local.

Los representantes del Ejecutivo tomaron nota de la información presentada por los comerciantes y se comprometieron a evaluar cada una de las inquietudes expresadas durante la jornada.

Lo que dejó la reunión y como continúa

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron abrir un compás de espera de 15 días. Durante ese período, el Ejecutivo municipal y los funcionarios involucrados analizarán la documentación y los datos aportados por los comerciantes con el objetivo de evaluar alternativas y posibles respuestas a los planteos realizados.

Por parte del Gobierno municipal participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Marcela Isarra; la secretaria del cuerpo, Cristina Mansilla; el secretario de Hacienda, Lucas Reyik; el abogado Sebastián Canavesse; y el contador Matías Berzano.

En representación del sector comercial estuvieron presentes Bruno Luciani, Gonzalo García, Mauro Butti, Antonio Menucci, junto a las contadoras Adriana Luciani e Ivana Birlangeri.

La expectativa ahora está puesta en los resultados del análisis que realizarán las autoridades municipales durante las próximas semanas y en un eventual nuevo encuentro que permita avanzar en soluciones consensuadas para una problemática que preocupa a numerosos comerciantes de la ciudad.