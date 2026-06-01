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    • Ramallo: el sector comercial pide respuestas ante la baja del consumo y los impuestos

    La caída del consumo, en Ramallo, el avance de las ventas online y el aumento de tasas municipales profundizan la preocupación del sector comercial.

    1 de junio de 2026 - 15:45
    Comerciantes de Ramallo alertan por la caída de ventas, el menor consumo y el aumento de la presión tributaria. Reclaman diálogo con el Municipio para encontrar soluciones a la crisis del sector.

    Comerciantes de Ramallo alertan por la caída de ventas, el menor consumo y el aumento de la presión tributaria. Reclaman diálogo con el Municipio para encontrar soluciones a la crisis del sector.

    lavozderamallo.com.ar

    El comercio de Ramallo atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre. La baja en las ventas, el crecimiento de las compras por internet, el aumento de los costos operativos y la presión tributaria generan preocupación entre comerciantes y prestadores de servicios, que reclaman diálogo con las autoridades para encontrar alternativas que permitan sostener la actividad.

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    Aumenta la preocupación por la presión tributaria en Ramallo

    Durante las últimas semanas, representantes del sector comercial llevaron sus reclamos al Concejo Deliberante y mantuvieron reuniones con dirigentes políticos para exponer las dificultades que enfrentan empresas, comercios y profesionales del distrito.

    Uno de los planteos más destacados fue realizado por el contador Gonzalo García, representante de Combustibles El Rodeo e integrante del grupo de asesores que acompaña a comerciantes locales. El profesional cuestionó el incremento aplicado a la tasa de Seguridad e Higiene a partir de la puesta en marcha del nuevo Código Tributario municipal.

    Según explicó, la alícuota pasó del 0,5% al 1%, lo que representa una duplicación de la carga impositiva en un contexto de consumo retraído y escasa recuperación económica.

    “Lo que queremos discutir es sobre qué bases técnicas decidieron aumentar la tasa de Seguridad e Higiene en un 100%”, señaló García, quien comparó la medida con una hipotética duplicación del IVA para graficar su impacto sobre la actividad económica.

    Caída de ventas y competencia de las plataformas online

    La preocupación de los comerciantes no se limita únicamente a la cuestión tributaria. La retracción del consumo continúa afectando a numerosos rubros, especialmente aquellos vinculados a la venta de bienes no esenciales.

    Patricio Pacchioni, integrante de Ramallo Sport, describió la situación como una verdadera “tormenta perfecta”, donde confluyen menores niveles de consumo, competencia creciente del comercio electrónico, ventas informales y comercialización de productos falsificados.

    “La situación es bastante preocupante. A niveles macro los comercios estamos sufriendo mucho y este año hemos tenido un aumento en la carga impositiva que es bastante asfixiante”, expresó.

    De acuerdo con datos que manejan los referentes del sector, durante abril las ventas registraron una caída promedio del 3,2%, aunque algunos rubros sufrieron retrocesos mucho más pronunciados. Entre los más afectados aparecen negocios relacionados con el hogar, decoración, indumentaria, ferreterías y perfumerías.

    A ello se suma el crecimiento sostenido de las compras por internet, que modifica los hábitos de consumo y representa un desafío cada vez mayor para los comercios tradicionales del distrito.

    Comerciantes piden diálogo para encontrar soluciones

    Frente a este panorama, comerciantes y profesionales coinciden en que la búsqueda de soluciones debe darse mediante el diálogo entre el sector privado y el Municipio.

    En los próximos días podrían concretarse reuniones entre representantes de las distintas actividades económicas y funcionarios locales con el objetivo de analizar alternativas que permitan aliviar la carga tributaria y acompañar a un sector que considera crítica la situación actual.

    “Nosotros no queremos dejar de pagar. Queremos pagar algo razonable”, afirmó García al referirse al reclamo principal de los contribuyentes.

    Por su parte, Pacchioni sostuvo que el objetivo es encontrar mecanismos que permitan mantener la actividad y preservar las fuentes laborales. “Ojalá podamos sentarnos y ver qué salida le podemos encontrar para poder seguir cumpliendo”, manifestó.

    Mientras tanto, la incertidumbre continúa dominando el escenario económico local. Comercios, pequeñas empresas y prestadores de servicios observan con preocupación una realidad en la que los ingresos no logran acompañar el aumento de los costos, poniendo en riesgo la sustentabilidad de numerosas actividades en Ramallo.

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