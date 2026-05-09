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    • Ramallo declaró al Movimiento Libéllula como Patrimonio Cultural Inmaterial del distrito

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó la distinción al colectivo artístico y literario y también reconoció como Ciudadano Ilustre al escritor Héctor Bonanno.

    9 de mayo de 2026 - 11:09
    El Concejo Deliberante de Ramallo reconoció oficialmente al Movimiento Cultural y Literario Libéllula como Patrimonio Cultural Inmaterial del distrito, en el marco de la última sesión ordinaria realizada a fines de abril.&nbsp;

    El Concejo Deliberante de Ramallo reconoció oficialmente al Movimiento Cultural y Literario Libéllula como Patrimonio Cultural Inmaterial del distrito, en el marco de la última sesión ordinaria realizada a fines de abril. 

    El Norte

    El Concejo Deliberante de Ramallo otorgó un importante reconocimiento al Movimiento Cultural y Literario Libéllula al declararlo Patrimonio Cultural Inmaterial del distrito. La decisión fue aprobada por unanimidad y puso en valor el trabajo sostenido del grupo en la promoción del arte, la literatura y la identidad cultural de la comunidad.

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    Movimiento Libéllula, un emblema de la cultura en Ramallo

    La iniciativa fue presentada por el bloque Unión por la Patria y recibió el acompañamiento de todos los espacios políticos representados en el cuerpo legislativo. Durante la sesión ordinaria realizada a fines de abril, se entregó formalmente la resolución a las integrantes del movimiento en una ceremonia cargada de emoción.

    El Movimiento Libéllula se consolidó con el paso de los años como un espacio de expresión artística y literaria que impulsa actividades abiertas a toda la comunidad. Entre sus propuestas se destacan encuentros de lectura, talleres de escritura, teatro leído y diversas intervenciones culturales que enriquecieron la vida social y artística del distrito.

    La profesora Sandra Genoud expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó el clima vivido durante el acto. “Hace tiempo que las Libéllulas no participamos de un acto con tanta calidez. Fue muy sentido y emotivo”, señaló.

    Como parte del homenaje, las ocho integrantes del grupo realizaron una intervención teatral basada en el texto “El Vuelo de las Libéllulas”, escrito por Mónica Moreno, que aportó un cierre artístico y simbólico a la ceremonia.

    Héctor Bonanno fue distinguido como Ciudadano Ilustre

    En la misma sesión, el Concejo Deliberante otorgó la distinción de Ciudadano Ilustre al escritor Héctor Bonanno, en reconocimiento a su extensa trayectoria en el ámbito literario, artístico y cultural.

    Entre los fundamentos del homenaje se destacó su participación activa en múltiples espacios vinculados al desarrollo cultural de Ramallo. Bonanno integró el Coro Ramallo y desarrolló tareas en medios de comunicación como LT24 Radio San Nicolás y FM Radio Acero. También colaboró con el semanario “Nueva Etapa” y participó en la creación de la revista “Los Andes”.

    Su producción literaria incluye títulos como “Entre Nosotros”, “Por aquello de la herencia”, “Como un árbol”, “Un rompecabezas que eluden armar”, “Un canto a Ramallo” y “Lo bueno, lo malo, lo inaceptable”, obra publicada en 2024.

    Reconocimiento al patrimonio cultural y a sus protagonistas

    La jornada reflejó el compromiso de las instituciones locales con la preservación y promoción del patrimonio cultural de Ramallo. Tanto el reconocimiento al Movimiento Libéllula como la distinción a Héctor Bonanno pusieron en relieve la importancia del trabajo independiente y del aporte de referentes que fortalecen la identidad y la memoria colectiva del distrito.

    Con estas decisiones, el Concejo Deliberante reafirmó el valor de la cultura como herramienta de integración, expresión y construcción comunitaria, destacando a quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyen al crecimiento artístico y social de Ramallo.

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