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    • Secuestran un auto en Salto por alcoholemia positiva y música a alto volumen en la vía pública

    El conductor del vehículo dio positivo con 0,50 g/l de alcohol en sangre y circulaba con música a elevado volumen durante un operativo de tránsito en Salto.

    9 de mayo de 2026 - 11:25
    Secuestran en Salto un automóvil por alcoholemia positiva y ruidos molestos.

    Secuestran en Salto un automóvil por alcoholemia positiva y ruidos molestos.

    saltociudad.com.ar
    Secuestran en Salto un automóvil por alcoholemia positiva y ruidos molestos.

    Secuestran en Salto un automóvil por alcoholemia positiva y ruidos molestos.

    saltociudad.com.ar

    El municipio de Salto secuestró un automóvil durante un operativo de control realizado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia y además circulaba generando ruidos molestos por el alto volumen de la música, en infracción a las ordenanzas vigentes.

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    Operativo de tránsito en Salto con alcoholemia positiva

    El procedimiento se llevó a cabo a las 5:25 de la madrugada de este sábado, cuando personal de la Dirección de Tránsito y Control Urbano interceptó un Volkswagen Gol en la vía pública. Al realizar el control de alcoholemia, se detectó que el conductor tenía 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

    Además, los inspectores constataron que el vehículo circulaba con música a un volumen excesivo, provocando ruidos molestos y alterando la convivencia urbana. Por esta razón, el automóvil fue secuestrado y trasladado al depósito municipal.

    Choque entre un auto y una moto en Mitre y Berutti

    Durante la tarde del viernes también se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Mitre y Berutti. El siniestro involucró a un automóvil y una motocicleta.

    Según informó el área de Control Urbano, el conductor del rodado menor abandonó el lugar tras la colisión, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para identificarlo y determinar responsabilidades.

    Controles vehiculares y medición de ruidos en distintos sectores

    A lo largo de la noche y la madrugada, la Dirección de Tránsito realizó controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, presencia institucional en el Parque Tobin y relevamientos de decibeles en locales nocturnos para verificar el cumplimiento de los límites permitidos.

    También se desarrolló un operativo conjunto con la Policía Comunal para identificar motovehículos en la zona de Rebagliati y Los Sauces. Desde el municipio recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y de respetar las normas de convivencia para preservar la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad.

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