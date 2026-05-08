Preocupación en Ramallo por la deuda municipal y el déficit del Hospital Gomendio

El tratamiento de la rendición de cuentas en el Concejo Deliberante de Ramallo comenzó a generar fuertes debates políticos y creciente preocupación por la situación económica del Municipio y del Hospital José María Gomendio , en medio de cuestionamientos por el aumento de la deuda y la falta de respuestas oficiales.

El análisis de la rendición de cuentas en Ramallo abrió un fuerte debate político por la situación económica del Municipio y del Hospital José María Gomendio. Desde la oposición alertaron sobre el crecimiento de la deuda pública, cuestionaron la falta de respuestas oficiales y pidieron mayor transparencia en el manejo de los recursos.

Uno de los dirigentes que se expresó sobre el tema fue el concejal Germán Iribarria, integrante del bloque de la Agrupación Vecinal, quien aseguró que el estudio de la documentación demandó varias semanas de trabajo técnico y análisis contable.

“Es la primera vez que vamos a votar una rendición de cuentas y estamos estudiando, asesorándonos y trabajando con mucha gente detrás”, señaló el edil al explicar el trabajo realizado por el bloque opositor.

En ese marco, Iribarria manifestó preocupación por el crecimiento de la deuda flotante de la administración central y cuestionó la falta de respuestas por parte del Ejecutivo municipal ante distintos pedidos de información financiera.

Según detalló, actualmente la deuda municipal rondaría los 6.000 millones de pesos y algunos rubros registraron aumentos muy superiores a la inflación interanual. Entre ellos mencionó las cuentas comerciales a pagar, que pasaron de 725 millones a 2.900 millones de pesos en apenas un año.

El Hospital Gomendio cerró con una deuda cercana a los $1.200 millones

En relación al Hospital José María Gomendio, el concejal reconoció que las autoridades sanitarias mostraron predisposición para brindar detalles sobre las cuentas del centro de salud y explicar el movimiento financiero del último ejercicio.

De acuerdo a lo expuesto durante el análisis de la rendición, el hospital finalizó el período con una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos, una cifra que fue considerada preocupante por distintos sectores políticos.

Sin embargo, Iribarria destacó que desde la conducción hospitalaria hubo apertura para responder consultas vinculadas a compras, proveedores y evolución de gastos. “La información estuvo a disposición y hemos sido atendidos como nosotros queríamos”, afirmó.

Además, sostuvo que el sistema de salud pública atraviesa una creciente presión debido al contexto económico y a la pérdida de cobertura privada por parte de muchos vecinos.

“La crisis económica y la pérdida de prestadores privados hacen que el hospital tenga cada vez más demanda”, expresó el concejal.

Reclaman mayor transparencia en la rendición de cuentas

El principal cuestionamiento opositor se centra en la administración central del Municipio. Desde el bloque vecinal aseguraron que todavía existen pedidos de información sin responder y reclamaron un nivel de transparencia similar al mostrado por las autoridades del Hospital Gomendio.

“Pedimos la información como nos indicaron desde Hacienda y todavía no hemos tenido respuesta”, sostuvo Iribarria, quien insistió en la necesidad de conocer en detalle el estado financiero de la comuna.

En ese sentido, el edil pidió que el Ejecutivo “muestre los papeles” y brinde explicaciones públicas sobre la evolución de la deuda municipal y las prioridades presupuestarias de la gestión.

La rendición de cuentas será debatida en los próximos días en el Concejo Deliberante de Ramallo y se anticipa una sesión marcada por fuertes cruces políticos, cuestionamientos económicos y discusiones sobre el manejo de los recursos públicos.