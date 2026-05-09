Rojas: Se puso en marcha el nuevo office de Enfermería y Maternidad para mejorar la atención a mamás y bebés

Este nuevo espacio fue especialmente acondicionado para que el equipo de profesionales de la salud pueda trabajar con mayor comodidad y brindar una mejor atención a las mamás y sus bebés.

Con el objetivo de seguir mejorando la infraestructura hospitalaria y brindar una atención cada vez más eficiente, quedó habilitado en la ciudad de Rojas , el nuevo office del sector de Enfermería y Maternidad. Se trata de un espacio especialmente diseñado para que los profesionales de la salud desarrollen sus tareas en mejores condiciones y puedan ofrecer un servicio más organizado y confortable a las mamás y sus bebés.

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El flamante office fue acondicionado para centralizar distintas tareas esenciales que forman parte del funcionamiento diario del sector. En este espacio, el personal podrá realizar la preparación de medicamentos, organizar insumos y llevar adelante tareas administrativas vinculadas a la atención de pacientes.

La puesta en marcha de este lugar representa un avance significativo en la dinámica de trabajo del equipo de Enfermería y Maternidad, ya que les permitirá contar con un entorno más cómodo, seguro y adecuado para desarrollar sus funciones con mayor eficiencia.

Además de optimizar los procesos internos, esta mejora impacta de manera directa en la calidad del servicio que reciben las familias, especialmente en una etapa tan importante como el nacimiento y los primeros cuidados del recién nacido.

Mejoras en el hospital para fortalecer la atención materno infantil

La habilitación del nuevo office forma parte de un conjunto de trabajos destinados a modernizar y poner en valor las instalaciones del hospital. En los últimos meses también se llevaron adelante tareas de mantenimiento y refacción en sectores clave del área de Maternidad.

Entre las obras realizadas se destacan el arreglo y la pintura de pasillos y de la sala de espera, espacios que son utilizados diariamente por pacientes, familiares y profesionales de la salud. Estas mejoras contribuyen a generar un ambiente más agradable y confortable para quienes transitan por el hospital.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de impermeabilización del techo, una intervención fundamental para prevenir filtraciones y asegurar la conservación de las instalaciones.

Un espacio pensado para brindar una mejor atención a las familias

Desde el hospital remarcaron que cada obra de infraestructura tiene como principal objetivo acompañar y mejorar la experiencia de las personas que acuden al sistema de salud, al tiempo que se generan condiciones más adecuadas para el trabajo del personal.

La inauguración del nuevo office de Enfermería y Maternidad refleja el compromiso de seguir fortaleciendo el área materno infantil, un sector sensible y estratégico dentro del hospital, donde se brinda contención y atención especializada a madres y recién nacidos.

Con estas acciones, la institución continúa avanzando en un proceso de mejora constante, apostando a espacios más funcionales, seguros y modernos que permitan ofrecer una atención de calidad y un entorno más humano para toda la comunidad.