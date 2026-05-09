Pergamino tuvo una destacada presencia en Champa Ultra Race

Algunos de los atletas pergaminenses que participaron en el 11° Champa Ultra Race.

Con una destacada presencia de atletas de Pergamino, se desarrolló del 1 al 3 de mayo la undécima edición de la Champa Ultra Race , una de las competencias de trail running más exigentes y convocantes del país, disputada en las sierras de Córdoba.

Mariano Cúneo Libarona apeló la sentencia al médico condenado por estafar al hermano y otros colegas

Todo listo para una nueva edición del Remate Solidario en el Taller Protegido Pergamino

La prueba presentó seis distancias competitivas, todas diseñadas íntegramente bajo la modalidad trail running, atravesando senderos de montaña, arroyos y exigentes desniveles en el cordón de las Sierras Grandes.

Entre los representantes pergaminenses sobresalieron Mauricio Mesonero y Gonzalo Daprá , quienes afrontaron las distancias más extensas y lograron hacer cumbre en el cerro Champaquí , el pico más alto de la provincia de Córdoba con 2.884 metros sobre el nivel del mar.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Atletas pergaminenses participaron de una nueva edición de la Champa Ultra Race, una de las pruebas más exigentes y convocantes del país, desarrollada en las sierras de Córdoba. Entre los destacados estuvieron Mauricio Mesonero y Gonzalo Daprá, quienes completaron las distancias más desafiantes y lograron alcanzar la cumbre del Champaquí. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino"

Mauricio Mesonero participó en los 60 kilómetros , la distancia más extensa del evento, con 3.480 metros de desnivel positivo. Completó la exigente travesía en 10h. 04m. 34s. , ubicándose 52° en la clasificación general y 25° en la categoría de 40 a 49 años.

Por su parte, Gonzalo Daprá, oriundo de Acevedo e integrante del Team Foster, corrió los 42 kilómetros, una distancia que presentó más de 3.300 metros de desnivel acumulado. Con un tiempo de 9h. 14m. finalizó 191° en la general y 82° en la división de 30 a 39 años.

Gonzalo Daprá Gonzalo Daprá, atleta de Acevedo, completó los 42K en el Champa Ultra Trail 2026. CHAMPA ULTRA RACE

Del CrossFit a la montaña

Además, varios pergaminenses que practican CrossFit tuvieron en esta Champa Ultra Race su primera experiencia en competencias de trail running. Ellos fueron Alejandro Betelli, Matías Brucezzi, Leandro Van Dick, Eduardo Ramírez, Fernando Gallo, Lucas Bianco, Sebastián Torrandell, Ariel Franetovich y Florencia Gennero.

Participaron en distancias de entre 24 y 10 kilómetros y, tras el desafío cumplido en las sierras cordobesas, ya proyectan nuevos objetivos, entre ellos estar presentes en la UTACCH (Ultra Trail Amanecer Comechingón, prevista del 9 al 12 de octubre próximo en Villa Yacanto.

Posiciones y tiempos de pergaminenses

60 Kilómetros: Mauricio Mesonero: 52° en la general (25° en 40 a 49 años) - 10h. 04m. 34s; 42K: Gonzalo Daprá: 191° (82° en 30 a 39 años) 9h. 14m; 24K, Alejandro Betelli: 238° (118° en 30 a 39 años) 5h. 27m. 35s; 16K, Matías Brucezzi: 41° (18° en 30 a 39 años) 1h. 59m. 27s, Leandro Van Dick: 96° (36° en 30 a 39 años) 2h. 17m. 07s, Eduardo Ramírez: 113° (35° en 40 a 49 años) 2h. 22m. 30s, Fernando Gallo: 135° (11° en 50 a 59 años) 2h. 29m. 29s, Lucas Bianco: 141° (44° en 40 a 49 años) 2h. 32m. 28s, Sebastián Torrandell: 164° (15° en 50 a 59 años) 2h. 39m. 17s, Ariel Franetovich: 181° (57° en 40 a 49 años) 2h. 46m. 52s; y 10K: Florencia Gennero: 110° (57° en 30 a 39 años) 1h. 37m. 04s.