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    • SENASA refuerza controles en San Pedro tras detectar el insecto que transmite la enfermedad del HLB

    El organismo intensificó en San Pedro la vigilancia fitosanitaria luego de hallar Diaphorina citri, vector de la enfermedad más destructiva para los cítricos.

    9 de mayo de 2026 - 10:13
    El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro.

    El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro.

    notisanpedro.info
    El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro.

    El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro.

    notisanpedro.info

    El SENASA intensificó las tareas de monitoreo y control en la ciudad de San Pedro tras detectar ejemplares de Diaphorina citri, el insecto que transmite el Huanglongbing (HLB), una enfermedad considerada la más devastadora para los cultivos cítricos en todo el mundo y que representa una seria amenaza para la producción regional.

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    Qué es el HLB y por qué preocupa al sector citrícola

    El Huanglongbing, conocido por sus siglas HLB, es una enfermedad bacteriana que afecta a todas las especies cítricas y provoca severas pérdidas productivas. No tiene cura y, una vez que infecta a un árbol, reduce drásticamente su rendimiento hasta causar su muerte.

    El principal transmisor de esta enfermedad es el insecto Diaphorina citri, una pequeña chicharrita que se alimenta de brotes tiernos de plantas cítricas. Su presencia en una zona representa un riesgo fitosanitario de gran importancia para toda la cadena productiva.

    Debido al impacto económico y productivo que puede generar, el control permanente del vector es una prioridad para las autoridades sanitarias y para los productores de cítricos.

    Vigilancia del SENASA en zonas urbanas y rurales de San Pedro

    Tras la detección del insecto en San Pedro, agentes del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA realizaron relevamientos en arbolado urbano y en cercos de trifolio ubicados en áreas rurales.

    Las tareas incluyeron inspecciones visuales, control de trampas de monitoreo y toma de muestras en plantas cítricas, tanto en espacios públicos como en establecimientos rurales.

    Estas acciones complementan los controles habituales que el organismo desarrolla en viveros y montes comerciales de la región, con el objetivo de evitar que el vector llegue a zonas de producción intensiva.

    Cómo denunciar la presencia del vector del HLB

    Desde el SENASA recordaron que es fundamental la colaboración de productores, viveristas y vecinos para detectar tempranamente la presencia del insecto.

    Ante cualquier sospecha de Diaphorina citri o síntomas compatibles con HLB, se debe realizar la notificación inmediata en la oficina del organismo más cercana o enviar un correo electrónico a [email protected].

    La detección temprana y el monitoreo constante son herramientas clave para proteger la producción citrícola bonaerense y evitar el avance de una enfermedad que ha causado graves daños en distintos países productores.

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